Джаред Кушнер может стать проблемой для Трампа

В то время как "цирк Трампов отправился в турне в Саудовскую Аравию, дома хозяину манежа задул холодный ветер", пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Мартин Килиан.

После отставки директора ФБР Джеймса Коми в американских СМИ начали обсуждать возможность импичмента президента, а в пятницу ситуация в Вашингтоне обострилась еще сильнее: по данным The New York Times, Трамп во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком". Но еще серьезнее оказалась информация The Washington Post, согласно которой следствие нацелились в сердце администрации Трампа и проявило "значительный" интерес к "очень приближенному сотруднику" президента. Имя названо не было, но по Вашингтону поползли слухи, что речь идет о зяте Трампа Джареде Кушнере, говорится в статье.

Источник, имеющий доступ к информации, в субботу подтвердил Tagesanzeiger и Newsnet в Вашингтоне, что в поле зрения следователей попал именно Кушнер. "Таким образом, следствие приблизилось даже не к ближайшему окружения президента, а к его семье, ведь Кушнер женат на дочери Трампа Иванке, - пишет Килиан. - Кушнеру вменяют в вину то, что он будто бы контактировал с российским послом Кисляком и председателем государственного "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, который, в свою очередь, якобы тесно связан с Владимиром Путиным". Изначально Кушнер умолчал о тех беседах; также ничего не известно о том, контактировал ли Кушнер с другими российскими представителями в течение предвыборного года.

Между тем еще в апреле стало известно, что советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон в ходе подковерной борьбы за власть с Кушнером предупреждал о его контактах с Россией. В частности, в кругу доверенных лиц Бэннон заявил, что "причастность Кушнера может оказаться проблемой, если его заставят выступить в Конгрессе", передает автор.