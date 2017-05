22 мая 2017 г. Брайан Эпплярд | The Times Эксклюзивное интервью: Гарри Каспаров о шахматах, компьютерах и свержении Путина "Мы беседуем о Владимире Путине. "Диктаторы не играют в шахматы", - говорит Гарри Каспаров", - пишет корреспондент The Sunday Times Брайан Эпплярд. Журналист продолжает: "Кому это и знать, как не ему - он был величайшим шахматистом среди людей. Но с тех пор, как 12 лет назад он ушел из шахмат, он сделался самым шумным диссидентом в глазах этого старого кагэбэшника". "Диктаторы не в состоянии позволить себе стратегию, - сказал Каспаров в интервью. - Путин не может мыслить вдолгую. Диктаторы думают о сегодняшнем дне и о завтрашнем утре". "Для диктатора проснуться утром - это важно, поскольку это значит, что он еще жив", - поясняет автор. Каспаров заметил: "Послушайте, я прочел достаточно книг по истории, чтобы сказать вам, что будущее Путина неопределенно. Но есть и плохая новость - я не знаю, каким образом и когда он умрет. А хорошая новость в том, что он тоже этого не знает. Но это произойдет не по естественным причинам, так как он уже стал обузой для множества людей". Журналист спросил, кто, по мнению Каспарова, станет преемником Путина. "Если бы я знал имя его преемника, он был бы уже мертв", - ответил Каспаров. "Но кто посмел бы ему противостоять? Главный обвинитель Путина, Борис Немцов, был убит в Москве в 2015 году. В начале текущего месяца российский оппозиционер Алексей Навальный частично ослеп от химических ожогов, когда ему в лицо плеснули зеленкой", - рассуждает журналист. "Эта ужасная тактика, возможно, новая, но нападения на оппозиционные фигуры - определенно не новость, - говорит Каспаров. - Ослеплять кислотой, нападать с бейсбольными битами, расстреливать их на улице перед Кремлем - тут нет различий, заслуживающих внимания. Суть одна и та же: если ты против Путина, твоя жизнь ничего не стоит. Жизнь твоих друзей и родственников тоже находится в опасности, а нападавших защитят. Вот почему так смешно говорить о политической оппозиции к Путину в России. Когда такое случается с Навальным и остается безнаказанным? Когда Немцова хладнокровно убивают? Нет. Власть Путина не будет оспорена, кроме как изнутри его шайки, если эти люди перестанут верить в его способность защитить их и их деньги. А чтобы это произошло, ему нужны потери за границей". Как Каспаров расценивает увольнение директора ФБР Коми? - поинтересовался журналист. "Это опасный момент, вновь обнажающий страх Трампа перед расследованием его российских связей и его желание контролировать все самолично. Это будет еще один шаг к конституционному кризису в Америке", - ответил Каспаров. "Россия успешно вмешалась в выборы в США?" - задал вопрос журналист. "Российские хакерские атаки и наступление на фронте пропаганды, направленные на США, - это факт. Если вы спрашиваете, было ли вмешательство Путина успешным, подразумевая, было ли оно решающим для победы Трампа, то у нас никогда не будет способа это узнать", - сказал Каспаров. Вступил ли Трамп в сговор с Путиным, особенно через Майкла Флинна? - продолжал журналист. Каспаров ответил: "Что ж, Флинн был пойман с поличным, и мое мнение тут ничего не значит. Это вопрос, связанный с расчетом времени, степени случившегося и потенциальной криминальности... Если вам нужны теоретические предположения, в то время у меня было мало сомнений, а теперь их еще меньше в том, что Пол Манафорт, директор избирательного штаба Трампа, сохранял часть каналов связи, которые наладил с путинским режимом". Каспаров "хочет, чтобы Запад понял: мы, нравится нам это или нет, находимся на войне. "И все же люди не признают, что мы на войне", - говорит Каспаров. Он воспринимает Путина, как просто-напросто диктатора, у которого только одна мотивация - выжить самому, который будет манипулировать любой ситуацией, чтобы заполучить в свои руки еще больше власти на мировой арене", говорится в статье. "В Америке вы имели Трампа и Берни Сандерса. В Великобритании вы имеете Найджела Фараджа и Джереми Корбина, а во Франции были Меланшон и Ле Пен. Вы увидите, как радикалы с правого и левого флангов атакуют наш образ жизни. Путин находится в центре этой паутины. Разумеется, он ее не создает, но он приспособленец, и мы должны отдать ему должное. Он был сотрудником КГБ и умел почуять слабые места. Поэтому он опаснее, чем даже Советский Союз, так как его не волнует идеология - он комфортно себя чувствует и с Фараджем, и с Корбином, и с Ле Пен. С чем угодно, что помогает ему сеять хаос или подрывать ЕС и единство свободного мира", - заметил Каспаров. Автор делится своими впечатлениями от Каспарова: "теперь он говорит о политике так, как когда-то играл в шахматы, - с нетерпеливой яростью", "он - человек-ракета". Речь зашла о компьютерах. Журналист напоминает, что в 1997 году компьютер Deep Blue выиграл у Каспарова шахматный матч. Каспаров замечает, указывая на лэптоп журналиста: "Шахматный мотор" в вашем лэптопе обыграет Магнуса Карлсена" [нынешнего чемпиона мира]. Значит ли это, что игра в шахматы потеряла смысл? - поинтересовался журналист. Каспаров возразил: "Игра остается загадкой: машины никогда не докопаются до ее дна, потому что в математическом плане она бесконечна. Разрешенных ходов в шахматах так же много, как атомов в Солнечной системе. Автомобили быстрее, чем Усейн Болт - ну и что?" Как бы то ни было, Каспаров написал о матче с компьютером свою новую книгу "Глубокое мышление: где кончается машинный интеллект и начинается человеческая креативность" (Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins). "Для нашей креативности всегда есть место, если машина не научится видеть сны, а, кстати, машины не могут видеть сны даже в спящем режиме", - заверил Каспаров, говоря об опасности того, что машины оставят людей без работы. Мать Каспарова, Клара, живет в Москве. "Мы встречаемся в Таллине, Вильнюсе или Хорватии. Я вижусь с ней несколько раз в год, а по телефону мы разговариваем каждый день", - сообщил Каспаров в интервью. "Я не вернусь в Россию. Я готов рисковать, но не делать глупости. Здесь [в Нью-Йорке. - Прим. ред.] я чувствую себя в намного большей безопасности, чем во многих местах. Я не поехал бы в некоторые страны, которые слишком близки к России. Здесь мне не нужна охрана", - добавил он. Источник: The Times