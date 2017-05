22 мая 2017 г. Доминик Лоусон | The Times Если бы Россия знала о дедушке британской королевы... "Официальные отношения между британским и российским правительствами сейчас холодны, как сибирская вечная мерзлота, однако нынче на московской сцене сенсация - адаптация пьесы Питера Моргана "Аудиенция", основанной на еженедельных встречах королевы с ее длинной чередой премьер-министров. Кажется, ее величество здесь в почете. Аудитория регулярно разражается аплодисментами, когда актриса Инна Чурикова, играющая королеву, впервые появляется на сцене", - отмечает Доминик Лоусон в The Times. "Отчасти эта российская народная симпатия к английской королеве проистекает из того факта, что она - родственница последнего царя", - указывает журналист. "Чего монархистская российская публика может не знать, так это того, что при всех семейных связях дедушка королевы Георг V был замешан в ужасающей судьбе своего двоюродного брата Ники", - говорится в статье. "В марте правительство Дэвида Ллойда Джорджа, после обсуждения с Георгом V, предложило убежище Николаю и его ближайшим родственникам. Это произошло во время правления Временного правительства после Февральской революции 1917 года, в ходе которой царь был свергнут, и до того, как ленинские большевики захватили власть во время Октябрьской революции того же года, - рассказывает Лоусон. - Однако в апреле британское правительство неожиданно отозвало предложение убежища - и теперь мы знаем последствия. По официальному объяснению, отзыв предложения был идеей Ллойда Джорджа". "Только после выхода в 1983 году биографии Георга V, превосходно написанной Кеннеттом Роузом, обнаружилась долго скрывавшаяся правда, - говорится в статье. - Оказалось, что причиной было то, что передумал сам король - и ожесточенно боролся, чтобы убедить свое правительство отозвать предложение убежища". "Когда в 1934 году Ллойд Джордж писал свои мемуары, ему сказали, что "король возражал бы" против более чем беглого упоминания о дебатах в кабинете в 1917 году по поводу предложения убежища российской царской семье. Ллойд Джордж пожаловался, что "двор очень нервен и беспокоен", но сделал, как ему сказали - тем самым отдуваясь за других, - повествует Лоусон. - Вот как работают королевские семьи. Хорошие решения принимает только монарх. Плохие - вина советников". По словам журналиста, одна из причин, по которой в Букингемском дворце недолюбливают Тони Блэра, - то, что он не скрыл, что вместе со своим политтехнологом Аластером Кемпбеллом помогал справляться с последствиями запоздалой реакции дворца на народную печаль по поводу гибели принцессы Дианы. "Однако, как продемонстрировал дедушка королевы, дом Виндзоров не нуждается в уроках выживания (которое, как заключил Роуз, было "первым принципом наследственной королевской семьи"). Письменные указания королевы Чарльзу и Диане добиваться "раннего развода" - пример институциональных инстинктов выживания, преобладающих над тем, что можно назвать нормальным семейным поведением", - говорится в статье. "Дань несентиментальным монархическим инстинктам выживания - контрастирующим с безнадежной наивностью Николая и Александры - то, что российская версия нашей королевы восхищает зрителей в Москве", - резюмирует автор. Источник: The Times