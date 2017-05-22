Украина надеется на германо-французскую антипутинскую ось

После победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции Киев ожидает помощи от Берлина и Парижа, пишет Die Welt.

Украина призвала Германию и Францию к совместной защите континента от российской угрозы, сообщают корреспонденты Клаус Гайгер и Рихард Херцингер. "Макрон много говорит о финансовой стабильности Европы, однако без восстановления мира и политической стабильности невозможно говорить о благосостоянии Европы", - отметил в беседе с изданием главный советник президента Украины по внешней политике Константин Елисеев.

Ключ к стабильности в Европе даст решение крымского и восточноукраинского вопросов, заявил собеседник Die Welt.

"Хакерские атаки (на штаб Макрона. - Прим. ред.) демонстрируют, какую опасность представляет собой России, - причем не только для Украины, но и для Франции, а вместе с ней - для всей Европы", - сказал Елисеев.

Киев пристально следил за ходом предвыборной кампании во Франции, и советник президента Порошенко выразил облегчение в связи с результатом президентских выборов: "Я убежден, что Макрон продолжит линию своего предшественника Франсуа Олланда". Олланд и Меркель, как известно, настаивают на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и возвращении аннексированного Россией полуострова Крым, говорится в статье.

По словам Елисеева, необходимым условием для успешной реализации Минских соглашений является долгосрочное соблюдение российской стороной условий перемирия и контроль над российско-украинской границей. "Россия должна начать вывод тяжелых вооружений и артиллерии из Донбасса и допустить экспертов ОБСЕ к контролю над границей", - сказал он.

Заявления президента Трампа о намерении заключить с Россией "сделки" по насущным вопросам мировой политики "вызывало у украинского руководства обеспокоенность, не намерен ли влиятельный союзник в лице США при Трампе поступиться украинским суверенитетом ради договоренностей с Кремлем", пишут авторы.

Сегодня, заметил Елисеев, появились положительные сигналы. Президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон ясно дали понять, что будут придерживаться таких требований, как реализация Минских соглашений и санкции в отношении России.

Украинское правительство, подчеркнул советник украинского президента, "тесно сотрудничает и с новой американской администрацией".

В ходе интервью Елисеев обратился ко всем западным демократиям с призывом помочь Украине оборонительными вооружениями и современными военными технологиями. "Усилив военную обороноспособность Украины, Запад может спасти жизни многих украинских военных и мирных граждан", - подчеркнул он. Немецкое правительство, отмечают авторы, категорически отклоняет возможность оказания подобной помощи.

"Германия поддерживает иранских повстанцев в борьбе с ИГИЛ*, поставляя оружие. Почему бы не сделать подобное для Украины, которая отстаивает свое право на самооборону и сражается за свое существование?" - спросил Елисеев.