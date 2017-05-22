Отделение Восточной Украины - похоже, решенный вопрос

В конце минувшей недели, сообщает Die Welt, канцлер Германии Ангела Меркель принимала в Берлине президента Украины Петра Порошенко.

Украина, пишет автор публикации Герхард Гнаук, "стала жертвой проводимой Россией реваншистской авторитарной политики", но в Берлине украинского президента ждали три хорошие новости. "Во-первых, с 11 июня граждане страны, имеющие биометрические паспорта, смогут въезжать в ЕС без виз". "Украина возвращается в европейскую семью, окончательно повернувшись спиной к российской империи", - заявил Порошенко.

Во-вторых, новый президент Франции, по словам Меркель, готов продолжить работу над Минскими договоренностями, включая взаимодействие в рамках "минского квартета". "И третье: Бундестаг дискутировал в пятницу о резолюции, предложенной фракцией Зеленых, в которой говорится об "исторической ответственности" Германии перед Украиной и ее сегодняшней молодой демократией в связи с преступлениями национал-социализма", - передает корреспондент.

"В этом контексте наибольшие опасения, как и прежде, вызывает ситуация на востоке Украины: минский процесс зашел в тупик, обмен пленными остановлен. Новые высказывания Путина и сепаратистов, а также примеры отъема собственности в Донбассе позволяют сделать вывод, что Россия взяла курс на окончательно отделение региона", - говорится в статье.

"Редко когда на территории Европы сходятся в одной точке бессильное право и беззаконная власть, как это происходит сегодня в Восточной Украине", - пишет в заключение Гаук.