22 мая 2017 г. Филип Ховард и Роберт Горва | The Washington Post Facebook мог бы нам рассказать, как Россия вмешалась в наши выборы. Почему бы нет? В мае вышел в свет "один из самых важных разведывательных документов о российском влиянии на американские выборы", сообщает The Washington Post. "Издан он не Агентством национальной безопасности и не парламентским Комитетом по разведке - его опубликовал Facebook", - пишут специалисты из Оксфордского университета: Филип Ховард, профессор по исследованию интернета, и Роберт Горва - исследователь, работающий в Проекте изучения компьютеризированной пропаганды. Доклад Facebook по "Информационным операциям" стал первым публичным признанием компании, что политические деятели влияют на общественное мнение с помощью социальной сети, продолжают авторы. Facebook утверждает, что будет бороться с этими информационными операциями, и компания уже предприняла несколько полезных шагов. Так, она удалила около 30 тыс. фальшивых аккаунтов перед выборами во Франции в прошлом месяце, и еще тысячи - перед предстоящими британскими выборами. "Но что еще более важно, в докладе сообщается: пока мы говорим о "фальшивых новостях", нам также следует говорить об алгоритмах и фальшивых аккаунтах, которые продвигают ложную информацию", - говорится в статье. Facebook организовал "многофункциональную команду инженеров, аналитиков и специалистов по обработке данных" в рамках подробного расследования возможного иностранного вмешательства в американские выборы. Были обнаружены фальшивые группы, фальшивые лайки и комментарии и автоматизированные посты по всей сети, публикуемые неназванными злоумышленниками. Авторы доклада утверждают, что их расследование "не противоречит" заключениям январского доклада разведслужб США, в котором Россию обвиняют в масштабной онлайн-кампании перед выборами, пишут ученые. Это подтверждает то, что исследователи подозревали несколько лет: большое число фальшивых аккаунтов используется для распространения политической пропаганды и введения избирателей в заблуждение. Псевдоаккаунты заманивают пользователей в "искусственные" политические группы, замаскированные под легитимное народное движение. "К сожалению, отказ Facebook сотрудничать с исследователями и делиться данными затруднил получение сведений о том, сколько избирателей оказалось под влиянием и откуда исходит это вмешательство в выборы", - сетуют авторы статьи. Источник: The Washington Post