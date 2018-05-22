Роман Абрамович и новый крестовый поход Британии

По данным разных источников, Роману Абрамовичу задерживают продление его инвесторской визы. Это немедленно вызвало вопросы, не следующий ли это шаг во все более напряженном противостоянии Великобритании с Россией, пишет колумнист Bloomberg Тереза Рафаэль.

После отравления Скрипаля и его дочери премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и выслала 23 российских дипломатов. Она также пообещала пересмотреть инвесторский визовый режим, предоставивший двум тысячам состоятельных россиян возможность получить гражданство.

Нет никаких признаков того, что Абрамович сделал что-то не так, отмечается в статье. Задержка с визой может объясняться бюрократической неразберихой или быть политическим эквивалентом того, как российские самолеты облетают американские корабли.

"Но другие россияне с лондонской недвижимостью, как и иностранные инвесторы из России, Китая, Саудовской Аравии, других неевропейских стран, будут пристально наблюдать - на тот случай, если это часть обещанных Мэй жестких мер. В конце концов, даже вполне оправданный ответный удар может обернуться невинными жертвами, и исправить все будет непросто", - пишет Рафаэль.

Британия ведет переговоры о выходе из Евросоюза, что потенциально угрожает крупному источнику иностранных инвестиций. Из-за внимания общественности и СМИ она все более недоверчиво стала относиться к той инвестиционной культуре, которая сделала страну очень привлекательным местом как для грязных денег, так и для законного капитала. "Здесь любому правительству непросто жонглировать, не говоря уж о разобщенном правительстве Мэй", - отмечается в статье.

Около половины прямых иностранных инвестиций поступает в Великобританию не из ЕС. И в то время как страна готовится покинуть Евросоюз, ее экономике необходимо удержать как можно больше иностранного капитала.

"Хотя в последние годы меры по борьбе с отмыванием денег были усилены, - пишет журналистка, - у Британии, несомненно, есть проблема с грязными деньгами, и ей не хватает воли или средств, чтобы что-то предпринять".

В опубликованном в понедельник парламентском докладе в деталях описываются препятствия для борьбы с коррупцией и содержится призыв к правительству избрать более агрессивную тактику. "В нем отмечается дисбаланс между изощренными способами отмывания денег и нехваткой ресурсов и компетенций у правительственных ведомств, которым поручено их раскрывать", - передает автор статьи.

Рафаэль сомневается, что эти ведомства получат значительный финансовый импульс, учитывая проблемы в госсекторе и "Брекзит". Журналистка предлагает иное решение: "Давление на офшорные юрисдикции для повышения прозрачности и борьба с отмыванием денег, начинающимся именно там, представляется намного лучшим применением для ресурсов, чем преследование публичных компаний, котирующихся на лондонских биржах".

"Что касается инвесторских виз, то они существуют во многих странах, в том числе в США. Паспорт ЕС фактически продается на Мальте и Кипре, причем хлопот намного меньше, - пишет колумнистка. - Некоторые инвесторы, в том числе совершенно порядочные, найдут пути полегче".

"Если Британия всерьез намерена бороться с грязными деньгами, усвоение новой культуры более строгих проверок будет сопряжено с некоторыми издержками, - признает Рафаль, - но в этом нет ничего страшного. Британия может позволить себе быть придирчивой - при условии, что теперь, после "Брекзита", она приложит больше усилий, чтобы привлечь по-настоящему талантливых людей, а не просто богатых. Это та дверь, которую она не может позволить себе закрыть".