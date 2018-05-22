Борис Джонсон дал понять, что он хочет более жестких санкций против России

"После отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери Британия с завистью смотрит на свободу американского президента Дональда Трампа подвергать богатых россиян жестким санкциям", - пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что он обратил пристальное внимание на решение Трампа в апреле подвергнуть санкциям десятки олигархов, компаний и ключевых сторонников российского президента Владимира Путина, в том числе Олега Дерипаску, сообщает корреспондент Тим Росс.

"На самом деле, я считаю, что некоторые из этих санкций имели выраженный эффект, особенно на определенных лиц, и я заметил это, но у нас собственные системы и свои подходы, - сказал Джонсон. - Существует более масштабный вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы принять жесткие меры в отношении людей, близких к Путину, которые обладают, возможно, незаконным или добытым нечестным путем состоянием".

Сейчас Британия обязана согласовывать свои санкции с Евросоюзом. Как только страна выйдет из блока в марте следующего года, она сможет принять более жесткие меры, сказал Джонсон.