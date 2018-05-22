Робби Уильямс споет Party Like a Russian для богатых представителей элиты

"Текст песни Робби Уильямса "Party Like a Russian" - "Гуляй как русский", написанной в 2016 году, - это насмешки над богатыми и могущественными россиянами", - напоминают корреспонденты Bloomberg Юлия Федоринова и Евгения Письменная. "На этой неделе песня, возможно, послужит им для танцев", - пишут авторы. Уильямс станет хедлайнером "самой шикарной вечеринки", как полагает издание, на Петербургском экономическом форуме - праздника по случаю 25-летия "Мегафона".

Между тем "Русал" "впервые лет за десять не спонсирует мероприятия и не направит группу топ-менеджеров" на форум, утверждают авторы, ссылаясь на три неназванных "информированных источника". "Они сказали, что владелец "Русала" Олег Дерипаска на этой неделе окончательно решит, ехать ли в Петербург, и добавили, что его присутствие маловероятно", - говорится в статье.