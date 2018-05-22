Министр иностранных дел Литвы: проведение чемпионата мира в России - "глупая идея"

В то время как футбольные болельщики во всем мире готовятся к началу чемпионата мира в следующем месяце, министр иностранных дел Литвы все еще считает, что проведение этого мероприятия в России - "глупая идея", пишет BuzzFeed News.

"Появляется много глупых идей... например, очередная глупая идея - это провести чемпионат мира по футболу в России, - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс в интервью изданию. - Это невероятно глупо, потому что они устроят большую шумиху".

"Они снова станут центром притяжения", - сказал Линкявичюс. "В последний раз, когда Россия провела крупное международное спортивное соревнование, зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи, она вторглась на Украину сразу после завершения церемонии закрытия", - говорится в статье.

"Тем, кто наивно полагает, что спорт - это спорт, а культура - культура, в России, нет, все это политика. И сейчас они уже празднуют", - сказал Линкявичюс.

Среди тех, кто не будет присутствовать на спортивной фантасмагории, которая продлится месяц, - национальная сборная Литвы, проигравшая групповой отборочный турнир.

На вопрос BuzzFeed News, прошла ли Литва квалификационный отбор, Линкявичюс рассмеялся. "Мы бойкотируем", - сказал он со смешком.