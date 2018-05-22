Русские оплатили частный самолет для политиков из немецкой партии АдГ

По информации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россия профинансировала в феврале 2017 года поездку трех депутатов от АдГ в Москву. Этот факт подтвердили изданию два участника поездки, депутат Европарламента Маркус Претцель и председатель конституционного комитета АдГ Юлиан Флак. От третьей участницы поездки, экс-главы АдГ Фрауке Петри комментариев не поступило, передает издание.

Как следует из проведенного FAZ расследования, полет на частном самолете стоил примерно 25 тыс. евро. По словам Претцеля и Флака, расходы взяла на себя российская сторона.

По заявлению Претцеля, поездка делегации в Москву была осуществлена не по заданию партии. Однако, если оплата перелета будет классифицирована в соответствии с законом о статусе политических партий как доход, речь будет идти о нелегальном финансировании партии из-за рубежа, отмечает корреспондент.

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген потребовал разъяснений от АдГ.

По заявлению депутата от партии "зеленых" Омида Нурипура, Россия поддерживает правых популистов по всей Европе, "но это первый случай, когда связь с АдГ, ранее являвшаяся лишь предположительной, может быть доказана". "Это неприятно и это шокирует, - сказал политик. - Таким образом, АдГ является длинной рукой Путина в немецком парламенте".

Председатель АдГ Александр Гауланд также раскритиковал поведение делегации и пообещал провести максимально быстрое расследование инцидента, передает издание.