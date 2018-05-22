Люк Гардинг: "Трамп скомпрометирован"

В интервью Борису Райтшустеру, опубликованному в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung, журналист Люк Гардинг выразил убеждение в том, что у Москвы есть компромат на Дональда Трампа.

Люк Гардинг уверен в "особой связи" Трампа с Путиным. Об этом, к примеру, свидетельствует сдержанность американского президента в критике шефа Кремля. "На этой планете есть только один человек, по отношению к которому Трамп - сама любезность, и это Владимир Путин, - отметил Гардинг. - У Трампа есть привычка смеяться над низким ростом людей и также называть их маленькими, когда он о них говорит. Путин очень низкого роста, однако Трамп этого никогда не упоминает".

Причину Гардинг видит в том, что Трамп скомпрометирован. "У нас есть доказательства того, что в Москве его тайно снимали, и мы не знаем, что можно увидеть на этом видео. Может быть, как он рано ложится спать и читает французскую повесть XIX-го века, а может быть - как он получает экзотический опыт. Однако мы знаем, что КГБ и его последовательница ФСБ имеют многолетний опыт в тайной съемке на камеру известных людей", - рассказал собеседник издания. Гардинг убежден, что слежка за Трампом проводилась еще во времена СССР: КГБ собирал материал для того, чтобы оказать давление на Трампа.

В интервью Гардинг также обращает внимание на то, что все члены команды Трампа так или иначе связаны с Москвой, это Джефф Сешнс, Майкл Флинн, Рекс Тиллерсон, Феликс Сатер, Пол Манафорт и Картер Пейдж. Однако наибольшее значение, по мнению Гардинга, имеют финансовые связи Трампа с Россией. "Компании Трампа на протяжении трех десятилетий фактически функционировали как машина по отмыванию российских наличных денег и частично как убежище для российских бандитов. Многие из них в 1980-е и 1990-е годы жили в Трамп-тауэр. Это можно доказать", - заявил журналист.

По мнению Гардинга, даже в Белом доме считают, что Трамп в определенном смысле исполняет задания "иностранной силы". Так, госсекретарь Рекс Тиллерсон был уволен Трампом спустя два часа после того, как назвал покушение на Сергея Скрипаля с использованием отравляющего вещества в Солсбери преступлением российского государства. Позднее Трамп заявил, что долго обдумывал такой шаг, однако "из лучших источников прямо в Белом доме" Гардинг узнал, что Трамп пришел в ярость, когда прочитал высказывание Тиллерсона.

Гардинг, усматривающий связь между покушением на Скрипаля и работой спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил, что покушение в Солсбери - это дерзкий и запугивающий месседж Великобритании, "у которой больше нет друзей в Европе, нет хороших отношений с Германией и очень плохие отношения с Трампом". "Во-вторых, покушение - это послание в адрес тех людей в России, прежде всего в российских спецслужбах, кто собирается сотрудничать с Западом и, в частности, со спецпрокурором Мюллером, - добавил Гардинг. - Всем таким потенциальным перебежчикам было сказано: "Это случится с вами! Мы будем за вами охотиться! И мы вас поймаем! И вашу семью тоже! Если вы нас предадите".

"С момента убийства полонием Александра Литвиненко британцы поняли посыл: в Москве у власти находится гнусный, в некоторой степени смертоносный режим, который делает что хочет и где хочет", - заявил собеседник издания. Америка, по словам Гардинга, "к сожалению, несколько поздно поняла это послание". В Германии же, имеющей сильное пропутинское лобби, по мнению журналиста, "неправильно поняли, с кем имеют дело в Москве".