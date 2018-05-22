Плавучий атомный энергоблок из России вызывает опасения

Российская плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" прошла вдоль берегов Германии. Депутаты из немецкой партии "зеленых" предостерегают от "безумного проекта" по размещению ядерных реакторов на плавучих платформах, сообщает журналистка Frankfurter Rundschau Анника Лайстер.

Защитники окружающей среды давно выступают против российского проекта. Однако теперь им тщательно занялось и правительство Германии, что следует из оказавшегося в распоряжении издания ответа правительства на запрос "зеленых" об обеспечении безопасности на борту плавучего энергоблока. Судя по техническим нюансам, перечисленным федеральным министерством по охране окружающей среды в семистраничном документе, платформа лишь ввиду своей подвижности уже несет в себе новые риски, а также не соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к АЭС на суше, передает издание.

По словам Кристиана Кюпперса, эксперта по радиационной безопасности, плавучая АЭС едва ли защищена от террористической атаки. В Германии атомная электростанция получает разрешение, только если она способна выдержать падение крупного военного самолета весом 20 т на скорости 215 м/сек. "Если АЭС выдержит такой удар, то она защищена и от других рисков, например от интенсивного обстрела извне", - отмечает эксперт.

Новую опасность несет в себе и подвижность платформы - столкновение с судами или проблемы при стыковке с платформами. Помимо того, что плавучая АЭС может оказаться труднодоступной в экстренной ситуации, в случае повреждения корпуса или выхода из строя системы охлаждения существует опасность расплавления ядра используемого реактора в течение двух часов - тогда ущерб, по словам эксперта, будет сопоставим с аварией на АЭС Фукусима. В связи с этим председатель комитета по охране окружающей среды Сильвия Коттинг-Уль призывает правительство Германии к действиям: "Пришло время для того, чтобы оно смелее выступило против глобальных ядерных махинаций России".

Проект, по словам политика, является "чистым безумием" и "абсолютно ненужным источником опасности для человека и окружающей среды". Россия не извлекла урок из своих ядерных фиаско и хочет "дальше навязывать миру новые реакторы", передает издание слова Коттинг-Уль.

Обеспокоены проектом и правительства других стран, прежде всего Норвегии. "Авария в российской части Баренцева моря может иметь серьезные последствия и для Норвегии", - заявил в разговоре с изданием заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.