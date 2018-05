22 мая 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian Абрамович наконец расплачивается за близость к Путину? "Есть убедительное объяснение из двух слов, почему у Романа Абрамовича, похоже, трудности с продлением британской визы: Владимир Путин", - пишет журналист The GuardianЛюк Гардинг. Правительство просигнализировало, что пересматривает инвесторские визы, которые получили примерно 700 россиян с 2008 по 2015 год. "Абрамович - один из них. Другие олигархи (некоторые с громкими именами, другие - менее известные бизнесмены среднего звена) будут гадать, ждать ли им тоже визовых неприятностей", - говорится в статье. Отношения Абрамовича с Путиным имеют давнюю историю, отмечает корреспондент The Guardian. Абрамович рекомендовал Путина Борису Ельцину, когда занемогший российский лидер искал преемника. Согласно показаниям Бориса Березовского в Высоком суде Лондона, со второй половины 1990-х Абрамович пользовался значительным политическим влиянием. "В октябре 1999 года он был на дне рождения Путина. Вскоре после этого Абрамович якобы купил Путину, на тот момент премьер-министру, яхту за 50 млн долларов. "Просьба исходила от Путина", - свидетельствовал Березовский". Березовский утверждал, что Абрамович выбирал членов кабинета Путина, что у него была власть открывать и закрывать уголовные дела, инициировать расследования и аресты, передает Гардинг. Абрамович впоследствии одержал победу над Березовским в суде, и он опровергает большую часть его заявлений. "И все же нет никаких сомнений в том, что у Абрамовича дружеские отношения с Путиным", - подчеркивает журналист. "Пересмотр виз британскими властями, по-видимому, подтверждает двойную роль олигархов в путинской системе, - отмечается в статье. - Олигархи - это предприниматели. Но они также могут быть государственными эмиссарами. Начиная с Олимпиады в Сочи и заканчивая чемпионатом мира по футболу этим летом, олигархи выполняли просьбы президентской администрации: строили стадионы, международные спортивные объекты и новый российский мост в Крым". "С 2000 по 2008 год Абрамович был губернатором Чукотки - малонаселенного холодного региона на российском Дальнем Востоке. С помощью своих миллиардов он преобразил эту территорию. Владелец "Челси" финансировал Российский футбольный союз и национальную сборную. Его академия футбола строила всесезонные поля по всей стране", - рассказывает Гардинг. Борец с коррупцией Роман Борисович охарактеризовал пересмотр инвесторских виз как "умный и деликатный способ" нанести Москве ответный удар. Посол в Великобритании Александр Яковенко дал понять, что российские бизнесмены могут обратиться в британские суды, но Борисович прогнозирует, что этого не произойдет. "Меньше всего эти ребята хотят публичных слушаний в Великобритании. Им придется отвечать на вопросы вроде: "Как вы заработали ваши деньги?" и "Вы настоящий владелец ваших активов?" И еще: "Вы посредник российского режима или инструмент вмешательства в дела других стран?". Хотел бы я увидеть все это в Высоком суде", - сказал Борисович The Guardian. Автор заключает: "Вопрос с Абрамовичем теперь заключается в том, решит ли он вытерпеть очередной период политической турбулентности или продаст "Челси" и отступит в Москву". Источник: The Guardian