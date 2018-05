22 мая 2018 г. Хизер Стюарт, Патрик Винтур | The Guardian Борис Джонсон намекнул на ужесточение мер против российских олигархов Борис Джонсон намекнул, что Британия может попытаться принять более жесткие меры против российских олигархов. По его словам, он присматривается к тому подходу, который выбрала администрация Трампа, сообщают журналисты The Guardian Хизер Стюарт и Патрик Винтур. На вопрос о задержке в выдаче визы Роману Абрамовичу министр иностранных дел ответил, что с его стороны было бы "совершенно неверно" комментировать отдельные случаи. По поводу более жесткого подхода Белого дома Джонсон заявил: "Мне кажется, на самом деле эффект некоторых из этих санкций, особенно в отношении ряда физических лиц, был очень выраженным, и я это отметил. Но у нас свои системы и свой подход, и нам нужно действовать в соответствии с законом и доказательствами". "Есть более широкий вопрос о том, что может сделать Великобритания, чтобы бороться с приближенными Путина, у которых может иметься незаконно или нечестно нажитое богатство, - сказал Джонсон. - Как вам известно, у нас есть закон, позволяющий использовать против них запросы относительно имущества необъясненного происхождения. Но у нас верховенство закона, поэтому, что бы там ни было, все должно делаться согласно правилам и по закону". В понедельник, сообщают авторы статьи, комитет Палаты общин по международным делам заявил в докладе, что состоятельным россиянам, тесно связанным с Кремлем, слишком просто использовать Лондон как "прачечную". Москва в ответ обвинила британский политический класс в русофобии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что любая попытка Британии ввести санкции против российских бизнесменов - "проявление недружественной, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации". Комитет Палаты общин в своем докладе упрекнул правительство в непоследовательном подходе к российским капиталам в Лондоне и заявил: "Доля грязных денег в Лондоне оценивается как небольшая в сравнении с финансовым сектором в целом. Однако ущерб, который эти деньги могут нанести внешнеполитическим интересам Великобритании путем подкупа наших друзей, ослабления наших альянсов и подрыва доверия к нашим институтам, потенциально огромен". "Правительство не может позволить себе закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон и обходят санкции, передавая эти деньги в руки режимов, способных навредить Великобритании, ее интересам и союзникам", - цитирует The Guardian доклад. Источник: The Guardian