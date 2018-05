22 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня На фоне агрессивности Москвы Британия решила не баловать олигархов Британия с завистью смотрит, как свободно Трамп подвергает богатых россиян жестким санкциям, полагает Bloomberg. Борис Джонсон намерен "бороться с приближенными Путина, у которых может иметься незаконно или нечестно нажитое богатство", пишут британские СМИ. Лондон пересматривает инвесторские визы, которые в 2008-2015 годах получили 700 россиян. Один из них - Роман Абрамович. Фанаты "Челси" боятся лишиться спонсора-миллиардера. "После отравления в Солсбери Британия с завистью смотрит на свободу американского президента Дональда Трампа подвергать богатых россиян жестким санкциям", - пишет Bloomberg. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он обратил пристальное внимание на решение Трампа в апреле подвергнуть санкциям десятки олигархов, компаний и ключевых сторонников российского президента Владимира Путина, в том числе Олега Дерипаску, сообщает корреспондент Тим Росс. "На самом деле, я считаю, что некоторые из этих санкций имели выраженный эффект, особенно на определенных лиц, и я заметил это, но у нас собственные системы и свои подходы, - сказал Джонсон. - Существует более масштабный вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы принять жесткие меры в отношении людей, близких к Путину, которые обладают, возможно, незаконным или добытым нечестным путем состоянием". Как только Великобритания выйдет из ЕС в марте следующего года, она сможет принять более жесткие меры, заявил Джонсон. Борис Джонсон намекнул, что Британия может попытаться принять более жесткие меры против российских олигархов. Он присматривается к подходу администрации Трампа, сообщают журналисты The Guardian. На вопрос о задержке в выдаче визы Роману Абрамовичу министр иностранных дел ответил, что с его стороны было бы "совершенно неверно" комментировать отдельные случаи. По поводу более жесткого подхода Белого дома Джонсон заявил: "Мне кажется, на самом деле эффект некоторых из этих санкций, особенно в отношении ряда физических лиц, был очень выраженным, и я это отметил. Но у нас свои системы и свой подход, и нам нужно действовать в соответствии с законом и доказательствами". В понедельник, сообщают авторы статьи, комитет Палаты общин по международным делам заявил в докладе, что состоятельным россиянам, тесно связанным с Кремлем, слишком просто использовать Лондон как "прачечную". Москва в ответ обвинила британский политический класс в русофобии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что любая попытка Британии ввести санкции против российских бизнесменов - "проявление недружественной, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации". Комитет Палаты общин в своем докладе заявил: "Доля грязных денег в Лондоне оценивается как небольшая в сравнении с финансовым сектором в целом. Однако ущерб, который эти деньги могут нанести внешнеполитическим интересам Великобритании путем подкупа наших друзей, ослабления наших альянсов и подрыва доверия к нашим институтам, потенциально огромен". "Правительство не может позволить себе закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон и обходят санкции, передавая эти деньги в руки режимов, способных навредить Великобритании, ее интересам и союзникам", - цитирует The Guardian доклад. "После того как стало известно, что миллиардер, владелец ФК "Челси" Роман Абрамович вернулся в Россию из-за каких-то сложностей с продлением британской визы, лондонские русские вновь оказались в центре внимания. Пока неясно, стало ли это началом неких более масштабных грядущих гонений. Будем надеяться", - пишет обозреватель The Telegraph Джулиэт Сэмюэл. "Многие россияне, проживающие в Лондоне, приехали в страну в качестве политэмигрантов и никоим образом не дружат с Путиным. Но многие другие - удобные пешки в руках Москвы, - замечает журналистка. - Из-за своего основного источника богатства - российских активов - они вынуждены пресмыкаться перед Путиным". При этом "у Британии есть довольно увесистая дубинка, которой можно ударить по все более агрессивной Москве". Сэмюэл перечисляет несколько возможных мер: "Британии было бы нетрудно пойти по стопам США, включив более широкий круг физических лиц и компаний в черные списки. Также она могла бы еще сильнее ограничить деятельность тех, кто уже "помечен". Кроме того, Британия "может приступить к суровым проверкам своей программы виз для инвесторов (ситуация с Абрамовичем - уже начало) и щедро профинансировать ведомства, которые добиваются соблюдения финансовых норм", продолжает автор. "Правительство любит подчеркивать, что уважение к независимости судебной системы сужает простор для его действий. Но это слабая отговорка. Отмывание российских денег - одновременно преступление и вопрос национальной безопасности. Нет ничего дурного в том, что правительство установит приоритетные задачи своих ведомств и профинансирует их выполнение", - считает Сэмюэл. "Есть убедительное объяснение из двух слов, почему у Романа Абрамовича, похоже, трудности с продлением британской визы: Владимир Путин", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг. Правительство просигнализировало, что пересматривает инвесторские визы, которые получили примерно 700 россиян с 2008 по 2015 год. "Абрамович - один из них. Другие олигархи будут гадать, ждать ли им тоже визовых неприятностей", - говорится в статье. Отношения Абрамовича с Путиным имеют давнюю историю, отмечает корреспондент. Абрамович рекомендовал Путина Борису Ельцину, когда занемогший российский лидер искал преемника. Согласно показаниям Бориса Березовского в Высоком суде Лондона, со второй половины 1990-х Абрамович пользовался значительным политическим влиянием. Березовский утверждал, что Абрамович выбирал членов кабинета Путина, что у него была власть открывать и закрывать уголовные дела, инициировать расследования и аресты, передает Гардинг. Абрамович впоследствии одержал победу над Березовским в суде, и он опровергает большую часть его заявлений. "И все же нет никаких сомнений в том, что у Абрамовича дружеские отношения с Путиным", - подчеркивает журналист. Олигархи - это предприниматели, но также государственные эмиссары. "Начиная с Олимпиады в Сочи и заканчивая ЧМ по футболу этим летом, олигархи выполняли просьбы президентской администрации: строили стадионы, международные спортивные объекты и новый российский мост в Крым", - пишет автор. С 2000 по 2008 год Абрамович был губернатором Чукотки, и "с помощью своих миллиардов он преобразил эту территорию", рассказывает Гардинг. "Владелец "Челси" финансировал Российский футбольный союз и национальную сборную. Его академия футбола строила всесезонные поля по всей стране", - говорится в статье. Борец с коррупцией Роман Борисович охарактеризовал пересмотр Британией инвесторских виз как "умный и деликатный способ" нанести Москве ответный удар, продолжает корреспондент. Он прогнозирует, что российские бизнесмены не будут массово обращаться в британские суды: "Меньше всего эти ребята хотят публичных слушаний в Великобритании. Им придется отвечать на вопросы вроде: "Как вы заработали ваши деньги?" и "Вы настоящий владелец ваших активов?" И еще: "Вы посредник российского режима или инструмент вмешательства в дела других стран?". Автор заключает: "Вопрос с Абрамовичем теперь заключается в том, решит ли он вытерпеть очередной период политической турбулентности или продаст "Челси" и отступит в Москву". Жесткие меры британского правительства против Романа Абрамовича вызвали опасения относительно их последствий для "Челси" - и не только, пишет корреспондент The Telegraph Бен Рамсби. Представители болельщиков выразили обеспокоенность, не вытеснят ли из клуба их спонсора-миллиардера, а также предупредили, что любые меры против него могут отразиться на английских фанатах на чемпионате мира этим летом, говорится в статье. The Telegraph стало известно, что Абрамович должен объяснить, как он приобрел свое состояние. Никто не предполагает, что Абрамович совершил какие-то нарушения, но учредитель Общества болельщиков "Челси" Тим Роллс признал в понедельник, что его "не оставляет задняя мысль" о возможном уходе из клуба россиянина, если ему дадут почувствовать, что в Британии он нежеланная персона. Также по теме: Роман Абрамович и новый крестовый поход Британии (Bloomberg)