Экспертов по разведке беспокоит крен Австрии в сторону России

В венском кафе, существующем с XIX века, кучка политических активистов, "кивая головами, делится мнениями, которые многим покажутся расистскими и гомофобскими, а также разнузданными конспирологическими теориями", - пишут авторы статьи на сайте NBC News Александер Смит и Энди Экардт. "Есть одна тема, о которой они заговаривают часто: эти люди полагают, что Австрия, исторически сохраняющая нейтралитет, должна повернуться спиной к Западу и обняться с российским президентом Путиным", - говорится в статье.

"Наша цель - каким-то образом противодействовать негативному образу России, который распространяют западные СМИ", - говорит 26-летний Александер Марковикс.

"Мы должны встать на сторону России, - добавляет он. - Россия - страна, которая подвергается гнету, на самом деле она - жертва западного империализма".

Журналисты комментируют: "Здесь, в Австрии, прокремлевские взгляды звучат не только на политических собраниях маргинальных сил. Правительство страны, как представляется, дрейфует в сторону Путина. Поскольку Вена широко слывет мировой столицей шпионажа, это имеет серьезные последствия для Вашингтона и его союзников. Один из факторов в сердце этих подозрений - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), которая поддерживает Россию открыто".

"АПС, основанная бывшими нацистами в 1950-е годы, с декабря является младшим партнером в коалиционном правительстве страны. По коалиционному соглашению ей поручили отвечать за министерства обороны и внутренних дел Австрии, в том числе за внутреннюю и военную разведслужбы", - говорится в статье.

"Между тем партия и ее ведущие фигуры являются фанатами Путина и этого не стесняются. Перспектива того, что пророссийская партия будет контролировать разведслужбы, породила опасения, что секреты Запада больше не защищены от огласки, если поделиться ими с Веной", - продолжают авторы.

"Австрия - участница оборонной политики ЕС, и все, о чем бы ни договорились, что бы ни обсуждалось там, будет "сливаться" Москве", - прогнозирует Густав Грессель, бывший руководитель направления в министерстве обороны Австрии.

"Уильям Ичо, экс-посол США в Австрии, и Зигфрид Беер, ведущий эксперт Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, говорят, что нет конкретных доказательств того, что АПС доныне использовала свое положение в правительстве для помощи России, но главное, что связей с Россией уже достаточно, чтобы встревожить западные державы", - передают авторы статьи.

Другие уверяют, что привязанность АПС к России уже сработала: Австрия - одна из немногих стран ЕС, которые отказались высылать российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

"АПС также призывала отменить антироссийские санкции и поддержала идею референдума о выходе из ЕС - института, который Путин давно стремится дестабилизировать", - говорится в статье.

"Теплое отношение Австрии к России - не новость и не удел только ультраправых", - продолжают авторы.

"Марковикс и его друзья говорят, что "интенсивная" западная "пропаганда" на тему Крыма побудила их создать группу активистов, которая называется Suworow Institute - в честь российского полководца XVIII века", - говорится в статье.

Основатель института Патрик Поппель и Марковикс покинули ряды АПС, сочтя, что в составе правительства она недостаточно поддерживает Москву и слишком мягко относится к "исламизации" Европы беженцами. "Они отрицают какие-либо связи с российским государством и говорят, что не являются ни расистами, ни фашистами", - пишут авторы.

Россия "определенно не является угрозой, - заметил экс-депутат от АПС Йоганнес Гюбнер, член "Общества австро-российской дружбы". - Я занимался здесь политикой почти 9 лет и заметил бы, если бы (Россия) попыталась влиять на курс... или если бы они подкупали людей ради какой-то "темной сети". Этого нет".

Подобно многим членам АПС, Гюбнер считает, что наведение мостов с Россией важно как противовес "господствующему американскому влиянию". "Влияние Москвы в Европе - нулевое, - сказал он. - Побольше российского влияния у нас - это было бы хорошо".