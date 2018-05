22 мая 2018 г. Кристина Андерсон и Рик Глэдстоун | The New York Times Если завтра война? Запасайтесь кукурузными лепешками и влажными салфетками, советуют власти Швеции "Не то чтобы правительство Швеции нервничает. Власти просто хотят, чтобы все 4,8 млн шведских домохозяйств были готовы к повышению уровня моря, киберсаботажу, фейковым новостям, терактам, дефициту продовольствия или даже войне с определенным огромным восточным соседом", - пишут журналисты The New York Times Кристина Андерсон и Рик Глэдстоун. Речь идет о руководстве "Если начнется кризис или война", которое недавно переиздано в новой редакции шведским Агентством по делам гражданских чрезвычайных ситуаций. Издание сообщает, что текст книги значительно изменен впервые за последние полвека, отражены новые угрозы, в том числе риск наводнения, вызванный изменениями климата, и уязвимость интернета и социальных медиа перед хакерами и мятежниками. "Хотя Швеция безопаснее многих других стран, угрозы нашей безопасности и независимости сохраняются", - утверждается в руководстве. "Там не указано конкретно, какие другие страны или группы лиц питают враждебные намерения. Но Швеция и другие скандинавские страны выражают растущую обеспокоенность тем, что считают провокационными действиями России, особенно с тех пор, как российская сторона четыре года назад аннексировала Крымский полуостров. Шведы и их соседи по Скандинавии часто жалуются на нарушения территориальных рубежей российскими военными самолетами и подлодками; Россия отмахивается от этих претензий, называя их западной пропагандой", - отмечают авторы. Предыдущее издание руководства, озаглавленное "На случай войны" распространялось шведскими властями в 1961 году. "Тогда упор делался на то, как реагировать в случае вторжения в Швецию, сказала Кристина Андерссон - сотрудница Агентства по делам гражданских чрезвычайных ситуаций, составившая обновленное руководство", - говорится в статье. Теперь же "у нас гораздо вероятнее шторм, или наводнение, или атака на ИТ, чем атака с применением военной силы", заявила Андерссон. Руководство советует запастись продуктами (кукурузные лепешки, плавленый сыр, консервы и т. п.), приобрести ведра с крышками, автомобильный радиоприемник и влажные салфетки, а важные телефонные номера переписать на бумажку. Отдельный раздел посвящен распознаванию "ложной информации", говорится в статье. Источник: The New York Times