Пришло время, когда Великобритания должна взять дубинку и ударить по российским олигархам

"После того как стало известно, что миллиардер, владелец ФК "Челси" Роман Абрамович вернулся в Россию из-за каких-то сложностей с продлением британской визы, лондонские русские вновь оказались в центре внимания. Пока неясно, стало ли это началом неких более масштабных грядущих гонений. Будем надеяться", - пишет обозреватель The Telegraph Джулиэт Сэмюэл.

"Важно помнить, что многие россияне, проживающие в Лондоне, приехали в страну в качестве политэмигрантов и никоим образом не дружат с Путиным. Но многие другие - удобные пешки в руках Москвы, - замечает журналистка. - Из-за своего основного источника богатства - российских активов - они вынуждены пресмыкаться перед Путиным. Периодические крупные пожертвования иностранным политическим кампаниям или "независимым" аналитическим центрам могут быть весьма успешны. Но, поскольку они припрятали свое богатство в местах типа Лондона, они также уязвимы перед политическими настроениями Запада".

"Плюс в том, что это дает Британии довольно увесистую дубинку, которой можно ударить по все более агрессивной Москве. Вопреки распространенной версии, будто интересы банков предотвращают такие шаги, эффект этого шага для лондонского Сити был бы незначительным", - говорится в статье.

Автор перечисляет несколько возможных мер: "Британии было бы нетрудно пойти по стопам США, включив более широкий круг физических лиц и компаний в черные списки. Также она могла бы еще сильнее ограничить деятельность тех, кто уже "помечен".

"Если Британия действительно хочет ударить олигархов по больному месту, она может приступить к суровым проверкам своей программы виз для инвесторов (ситуация с Абрамовичем - уже начало) и щедро профинансировать ведомства, которые добиваются соблюдения финансовых норм", - продолжает автор.

"Правительство любит подчеркивать, что уважение к независимости судебной системы сужает простор для его действий. Но это слабая отговорка. Отмывание российских денег - одновременно преступление и вопрос национальной безопасности. Нет ничего дурного в том, что правительство установит приоритетные задачи своих ведомств и профинансирует их выполнение", - считает Сэмюэл.

"Лондон должен остаться открытым для всех россиян, чья деятельность законна. Но Сити должен готовиться к тому, что Британия займется "закручиванием гаек" в отношении остальных. Как-никак, мы вряд ли можем рассчитывать, что другие страны нас защитят, если мы сами себя не защищаем", - заключает журналистка.