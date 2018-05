22 мая 2018 г. Том Парфитт | The Times На время ЧМ российская сторона спрятала "уродливую" деревню "Вблизи базы, где во время ЧМ будет тренироваться французская сборная, власти возвели забор перед обветшавшими постройками, дабы выстроить так называемую "потемкинскую деревню" и тем скрыть неприглядную бедность", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт. "Жители поселка Глебовский вблизи Москвы проснулись и обнаружили перед своими домами 8-футовый металлический экран. Они заявили в интервью независимому телеканалу "Дождь", что двери в фасадах их домов заблокированы зеленым забором, который теперь окаймляет шоссе, по которому во время футбольного турнира, начинающегося 14 июня, будут проезжать автобусы с французской сборной и журналистами", - говорится в статье. "Нас никто не спрашивал, - сказала одна неназванная женщина. - Администрация решила это сделать - и готово. Хорошо, что я была дома. Мне понадобилось соорудить вход и садовую калитку" (здесь и далее обратный перевод с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.). Другая женщина, Кристина, сказала: "Нас отгородили, как будто мы ненормальные люди. Зачем они прячут дома? Дома такие, какие есть". "Российские власти не впервые пытаются скрыть от гостей виды, за которые им неловко. Поездки президента Путина в регионы часто сопровождаются отчаянными попытками навести порядок на местности", - говорится в статье. Источник: The Times