22 мая 2018 г. Рейчел Вейнер | The Washington Post Судебный процесс обнажил связи между киберпреступниками и российским правительством "В 2013 году, говорит Юрийс Мартышевс, с ним связались российские правоохранительные органы", - пишет The Washington Post о программисте, выданном Латвией США. "Сотрудники ФСБ сказали ему, что правительство США ищет информацию о нем, заявил Мартышевс в суде на прошлой неделе. Но, по его словам, россияне не хотели его выдавать, а хотели заручиться его помощью", - пересказывает журналистка Рейчел Вейнер. "В то время Мартышевс был одним из руководителей сервиса, базировавшегося за границей, который помогал хакерам обходить антивирусные программы. Его показания в американском суде в Вирджинии способствовали тому, что суд признал виновным его партнера по этому бизнесу, но также пролили свет на отношения симбиоза между российской разведкой и криминальным миром. В прошлую среду партнер, 37-летний Руслан Бондарс, был признан виновным в нескольких преступлениях, связанных с хакерством; Мартышевс признал себя виновным в начале нынешнего года", - говорится в статье. "Все сотрудничают - особенно с ФСБ", - сказал Мартышевс, беседуя с Бондарсом в чат-приложении (разговор был переведен с русского и зачитан в суде). "Возможно, они даже приведут нам больше клиентов", - добавил он, закончив эту фразу смайликом", - сообщает издание. В статье сообщается, что сервис назывался Scan4You, а Бондарс и Мартышевс были экстрадированы в США Латвией. "Согласно показаниям, когда в 2013 году Мартышевс связался с Бондарсом насчет российских следователей, он удивился объемам их познаний", - пишет издание. "Они уже давно за нами следят", - сказал он Бондарсу. Мартышевс сказал, что спросил сотрудников ФСБ, следует ли ему закрыть программу. "Они сказали, нет необходимости, - сообщил он Бондарсу. - Они просят нас им помочь. Не вижу, почему бы нам этого не сделать. Они не интересуются нами и не хотят выдавать меня США". Он сказал, что ФСБ даже пообещала помочь с контратаками на их сервис", - пересказывает газета. "Взамен, - говорится в статье, - он позднее сказал Бондарсу, что его новые "друзья" попросили информацию о некоторых из их клиентов. Мартышевс сказал Бондарсу, что сотрудничать - это нормально, так как они изначально мало что знали о клиентах". Источник: The Washington Post