Ловушку на Ибице, вероятно, поставил венский адвокат

"Кто стоит за видео, снятым на Ибице? Первые следы ведут к детективному агентству в Мюнхене и венскому адвокату, который якобы уже в 2015 году предлагал щекотливый материал об Австрийской партии свободы", - пишет издание Die Presse.

"В сентябре 2016 года умер Джон Гуденус, отец члена руководства партии АПС [Йоханна Гуденуса]. После семья хотела продать часть своего недвижимого имущества. (...) Знакомая агент по недвижимости связалась с упомянутым адвокатом. А тот, в свою очередь, заявил, что знает женщину из Латвии, которая ищет такую недвижимость и собирается переехать в Австрию со своими детьми", - повествуют журналисты Анна Тальхаммер и Кристиан Ульч. Эту историю, отмечает издание, подтвердил Die Presse сам Гуденус.

"По словам Гуденуса, (...) первая встреча прошла в офисе адвоката, который также предъявил паспорт латвийки. Ее якобы звали Алена Макарова. В качестве доказательства платежеспособности мнимой племянницы российского олигарха адвокат представил документ, якобы подтверждавший, что женщина уже внесла денежную сумму на трастовый счет адвоката", - говорится в статье.

"На встрече также присутствовал человек, представившийся условным именем Юлиан Талер и якобы являвшийся владельцем детективного агентства в Мюнхене. Его настоящее имя известно Die Presse, как и фирма, которая на самом деле существует. Она предлагает услуги тайных сыщиков для расследования преступлений. Сайт детективного агентства отключен с конца 2018 года", - пишет издание.

С латвийкой и Талером Гуденус встречался еще несколько раз в Вене. Политик рассказал им, что он и Хайнц-Кристиан Штрахе собираются провести летний отпуск на Ибице. Латвийка и Талер якобы случайно оказались в то же время на острове. Все вместе они встретились на вилле, выпивали и разговаривали почти семь часов. По информации издания, заснятый материал о политиках АПС предлагался нескольким лицам и в итоге, спустя полтора года, оказался в распоряжении Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, в чем может быть замешан и венский адвокат.

Это не первый случай, когда он пытается распространить компрометирующий материал о ведущих политиках АПС, отмечает издание. "По информации Die Presse, похожее произошло еще перед выборами в городской совет Вены в 2015 году. Адвокат М. за шестизначную сумму предлагал посредникам нескольких партий фотографии, на которых Штрахе якобы был запечатлен в гараже при передаче наличных. Он также якобы обещал предоставить доказательство того, что тогдашний глава АПС употреблял наркотики". В качестве источника адвокат называл тогда бывшего сотрудника партии, которого Штрахе якобы списал со счетов. Акция провалилась - материал был недостаточно однозначным, а цена, которую адвокат требовал за него, слишком высокой.

"Остается неясным, кто дал заказ на съемку видео на Ибице. Создается впечатление, что все было задумано для предвыборной кампании 2017 года, но потом что-то пошло не так", - отмечают Тальхаммер и Ульч.

"Die Presse" спросила у адвоката, зачем он предъявлял поддельный паспорт и уже во второй раз пытался распространить подобный материал. Его короткий ответ: "Я обязан соблюдать конфиденциальность", - передает издание.