Как дворяне скомпрометировали императора секс-вечеринками в охотничьем дворце Груневальд

"В 1891 году 15 дворян развлекались в Охотничьем дворце Груневальд волнующими секс-играми. Когда об этом стало известно общественности, народ был возмущен, а император Вильгельм II скомпрометирован - ведь в оргии принимали участие и члены его ближайшего окружения", - пишет немецкий журнал Focus.

Во второе воскресенье января 1891 года девять мужчин и шесть женщин, среди них сестра императора, его шурин Эрнст Гюнтер, титулярный герцог Шлезвиг-Гольштейнский, а также его церемониймейстер Леберехт фон Котце, после веселой прогулки на санях встретились в охотничьем дворце Груневальд, повествует автор статьи Армин Фурер. "То, что происходило потом, описывалось позднее как римская секс-оргия. Одежды вскоре пали так же быстро, как и оковы. Участники этой аристократической оргии не знали никаких табу. Судя по тому, как вели себя женщины, от строгой чопорности, господствовавшей в империи, в тишине и отрешенности императорского охотничьего дворца не осталось и следа. (...) Женщины с удовольствием брали на себя главную роль, получали то, что хотели, и давали мужчинам понять, чего они от них ждут. А те с удовольствием повиновались", - передает издание.

"Это было неслыханное поведение, ведь, согласно чопорной мещанской морали, женщина служила мужчине, и не только на кухне. Женщины, проявлявшие свои сексуальные желания, считались нездоровыми. Присутствовавшие мужчины с удовольствием воодушевлялись и также сполна развлекались друг с другом, (...) что было еще более неслыханным, чем поведение женщин. В то время как их поведение лишь осуждалось моралью, гомосексуализм был официально запрещен".

Участники оргии думали, что общественность никогда не узнает о том, что происходило за стенами дворца, однако это, отмечает Фурер, было большим заблуждением. "Уже на следующий день некоторые из участников оргии получили шантажные письма от анонимного отправителя, в которых можно было прочесть о том, что накануне происходило в Груневальде. Дополнены эти письма были подробнейшими описаниями и рисунками", - отмечает издание.

В дворянских домах письма тогда сначала открывались слугами и затем передавались господам, поэтому история вскоре оказалась в центре общественного скандала. "Мещанские круги были возмущены - слишком вопиющим было нарушение морали. (...) Аристократические круги были шокированы, ведь моральное разложение исходило именно от ведущего класса империи. Император был в гневе. Вильгельм II и его советники боялись, что пострадать может авторитет императорского дома".

Но кто же писал письма с непристойными рисунками? Подозрения вскоре пали на Леберехта фон Котце, церемониймейстера императора. Вильгельм II, желавший как можно скорее решить этот вопрос и забыть о нем, отправил фон Котце за решетку, однако пока тот сидел в тюрьме, участникам оргии продолжали приходить письма. В итоге фон Котце пришлось отпустить, однако его репутация была разрушена, говорится в статье.

После освобождения фон Котце распространилось мнение о том, что письма, вероятно, могла рассылать женщина. "Во-первых, слишком подробные описания и рисунки женских половых органов, как думали тогда, могла сделать только женщина. И, во-вторых, в центре писем всегда была женщина-гостья вечеринки: Шарлотта фон Гогенау, супруга графа Фридриха фон Гогенау". Ее считали нимфоманкой, но сексуальных отношений ей не хватало: ее муж был геем и женился на ней только для видимости. В письмах Шарлотта описывается как женщина, целью которой было "вступить в максимально близкие половые отношения" с наибольшим количеством принцев, а однажды оказаться в объятиях его величества, передает Фурер.

Тем не менее, пишет Focus в заключение, вопрос о том, кто же написал около 200 анонимных писем, в итоге так и остался тайной истории. Письма по сей день хранятся в Тайном государственном архиве прусского культурного наследия, а общественность со временем потеряла интерес к скандальным историям охотничьего дворца Груневальд.