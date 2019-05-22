"Дело "Коммерсанта" иллюстрирует трудности российских журналистов

"В понедельник 20 мая отдел политики московской ежедневной газеты "Коммерсантъ" в полном составе подал в отставку в знак солидарности с двумя журналистами, которых подтолкнули к увольнению после их статьи о сенаторе Валентине Матвиенко, близкой к Владимиру Путину", - пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

"Исторически сложилось так, что в России это издание стало знаковым", - отмечает автор статьи. "Коммерсантъ" создал профессиональные стандарты постсоветской журналистики", - напоминает Юлия Березовская, основатель новостного сайта "Грани.ру", заблокированного в России. "Коммерсанту" удавалось сохранять свою независимость до тех пор, пока в 2006 году его не купил олигарх Алишер Усманов. "С тех пор мы стали свидетелями постепенного упадка этого издания, сопровождавшегося снижением качества и все более услужливой редакционной линией", - продолжает Юлия Березовская, которая сейчас обосновалась во Франции.

"На протяжении многих лет читатели стали отмечать более снисходительные репортажи о главе государства, а отдел внешней политики стал более "патриотическим", хотя ежедневная газета не побоялась сообщить о присутствии российских солдат в восточной части воюющей Украины. "Ситуация ухудшилась после возвращения Владимира Путина в 2012 году, - считает один российский репортер. - Лучшие журналисты начали уходить. Чувствительные сюжеты, такие как дети Путина, были запрещены". Однако высшие должностные лица в России по-прежнему просматривают эту хорошо информированную либеральную ежедневную газету, и для многих она остается справочным изданием", - указывает Таллес.

"Признанные специалисты по вопросам политики "Коммерсанта" Иван Сафронов и Максим Иванов объявили о своем увольнении под давлением Алишера Усманова. Миллиардер обвинил их в публикации статьи о спикере верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко, влиятельной фигуре, которая, как говорят, близка к Владимиру Путину", - говорится в статье.

"После этого 11 журналистов отдела политики заявили об уходе подали в знак солидарности со своими коллегами. Другие 120 сотрудников издательского дома объявили, что отныне они больше не будут писать о российской политике из-за "прямого давления" на новостную службу", - передает La Croix.

"Национальная пресса менее влиятельна, чем телевидение, но в ней еще есть два издания, получившие признание за их независимость и их расследования: это "Ведомости", прежде всего специализирующиеся на экономике, и "Новая газета", шесть журналистов-расследователей которой были убиты из-за своей работы по выявлению нарушений прав человека и освещению войны в Чечне. В интернете наблюдается большее разнообразие, это сайты Republic, Medusa (со штаб-квартирой в Латвии), The Insider, а также региональные издания. Однако сеть не защищена от цензуры со стороны российской службы по надзору в сфере массовых коммуникаций "Роскомнадзор", подобно тому, как это произошло с "Грани. Ру", - комментирует Таллес.