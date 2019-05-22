Швейцарская сперма (тоже) низкого качества, предупреждают исследователи

"Тревожное и довольно серьезное положение по поводу низкого качества спермы в Швейцарии было выявлено в исследовании ученых из Женевского университета, опубликованном в среду, 22 мая, в авторитетном журналом Andrology. Результаты "взволновали" авторов: у 60% молодых швейцарцев показатели сперматозоидов (концентрация, подвижность и морфология) оказались ниже эталонных критериев, указываемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - пишет журналист Le Monde Стефан Мандар.

"Исследователи подтверждают мировую тенденцию: ухудшение качества спермы. В промышленно развитых странах концентрация сперматозоидов снизилась, в среднем, с 99 млн на миллилитр (мл) до 47 млн на мл за пятьдесят лет. Предыдущие исследования, проведенные бывшим Институтом эпиднадзора за общественным здравоохранением (интегрированным в ANSES - Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды и гигиене труда и безопасности труда), показали, что в период с 1989 по 2005 год у французов концентрация сперматозоидов сократилась примерно на 32%", - говорится в статье.

"Женевские ученые в общей сложности за период с 2005 по 2017 год изучили данные 2 523 призывников из всех кантонов, тех, кто родился и был зачат в Швейцарии", - указывает Le Monde.

"Что показывают результаты? Во-первых, при средней концентрации сперматозоидов, оцениваемой в 47 млн на мл, "швейцарская сперма находится в хвосте списка", - резюмируют авторы. Для сравнения, только Дания (41 млн), Норвегия (41 млн) и некоторые немецкие города (Лейпциг - 42 млн, Гамбург - 46 млн) имеют более низкую статистику. На другом конце спектра чемпионами оказываются молодые испанцы с показателем в 62 млн", - пишет журналист.

"При концентрации ниже 40 млн сперматозоидов на мл время зачатия ребенка значительно увеличивается", - напоминает Серж Неф, профессор кафедры генетической медицины и развития в Женевском университете.

"Согласно критериям ВОЗ, при концентрации ниже 15 млн мужчина считается "бесплодным", то есть он наверняка столкнется с проблемами, чтобы произвести потомство. Бесплодие определяется как неспособность зачать ребенка после 12-24 месяцев регулярных половых сношений. Спермограммы, выполненные в исследовании, показывают, что 17% молодых швейцарцев имеют концентрацию менее 15 млн на мл", - продолжает Мандар.

"Исследование показало, что молодые люди с наихудшим качеством спермы проживали в сельскохозяйственных районах и, следовательно, потенциально подвергались интенсивному использованию пестицидов. В Женевском университете подчеркивается связь между снижением качества спермы и курением матери. Так, среди молодых швейцарцев с количеством сперматозоидов менее 15 млн на мл 18% матерей курили во время беременности; по сравнению с всего лишь 11% для тех, чье количество сперматозоидов превышает 40 млн", - отмечает газета.

"Причин, вероятно, несколько, это воздействие окружающей среды (эндокринные нарушения, загрязнение...) и образ жизни (табак, алкоголь, наркотики, ожирение), и они могут действовать как внутриутробно, так и позднее у взрослых людей", - комментирует Серж Неф который теперь вместе со своей командой будет пытается их идентифицировать.