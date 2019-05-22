Остаются вопросы о просьбе Путина о создании неофициального канала связи с командой Трампа переходного периода

"За несколько недель до того, как Дональд Трамп стал президентом, российский банкир Петр Авен, миллиардер-олигарх из московского "Альфа-Банка", на корпоративной встрече в Люксембурге отозвал в сторону вашингтонского лоббиста Ричарда Берта с деликатной просьбой. Авен, согласно недавно обнародованному докладу специального прокурора Роберта Мюллера, сообщил Берту, что "кое-кто высокопоставленный в российском правительстве" хочет установить "канал связи между Кремлем и командой переходного периода Трампа". Авен хотел, чтобы Берт, бывший посол, который помогал кампании Трампа, поработал над его созданием.Позже Берт сообщил команде Мюллера, что эта просьба, как говорится в докладе, "выходила за нормальные рамки" даже для Берта, повидавшего мир вашингтонского инсайдера, который работал с Авеном не один год. Она представляется еще более поразительной сейчас", - пишет журнал Time.

"Высокопоставленным" российским чиновником был никто иной, как президент Владимир Путин, как позже узнает команда Мюллера. На фоне того, что Мюллер назвал "шквалом российской активности" во время переходного периода, действия Авена - единственный публично известный случай, когда Путин, бывший шпион КГБ, был лично вовлечен в руководство секретными усилиями России, направленными на новую администрацию", - говорится в статье.

"Тайные контакты с вовлеченностью Путина, Авена и Берта, описанные в докладе Мюллера, противоречат неоднократным утверждениям "Альфа-Банка" о том, что у него нет контактов с Трампом или окружающими его людьми. Во время избрания Трампа "Альфа-Банк" находился в центре тайны необъяснимого всплеска компьютерного трафика из Москвы в адрес Trump Organization (основной компании Дональда Трампа - Прим. ред.) в разгар президентской кампании 2016 года. Компьютерные аналитики пришли к выводу, что "Альфа-Банк" разработал скрытый канал связи с Trump Organization. Банк категорически опроверг эти утверждения, заявив, например, в марте 2017 года, что оппоненты пытались использовать интернет-трафик для создания "ложного впечатления о том, что "Альфа-Банк" поддерживает деловые или иные отношения с господином Трампом", - отмечается в публикации.

"Путин предположил, что Авену необходимо предпринять шаги, чтобы защитить себя и "Альфа-Банк" от возможных санкций США, в том числе путем открытия неофициального канала, говорится в докладе Мюллера. Путин никогда открыто не говорил ему создавать неофициальный канал для защиты от этой угрозы, сообщил Авен следователям Мюллера, но он воспринял его комментарии как "неявные указания, и что для Авена будут последствия, если он не выполнит".

"Берт передал идею Авена Дмитрию Саймсу, родившемуся в России президенту вашингтонского аналитического Центра национальных интересов, в правлении которого состоял Берт. Берт попросил Саймса договориться о встрече с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, рассказал Саймс следователям Мюллера", - передает Time.

"(...) Согласно докладу Мюллера, Саймс сообщил, что сказал Берту, что секретный канал "не является хорошей идеей" из-за растущего внимания к предполагаемым связям Трампа с Россией. Встреча с Кушнером, очевидно, так никогда и не состоялась. Берт, однако, сообщил Авену, что существует "интерес и понимание необходимости создания такого канала". Он сказал, что, хотя "очень влиятельный человек" сообщил ему, что идея в данный момент является "слишком взрывоопасной", она может быть пересмотрена в новом году, говорится в докладе Мюллера. Авен сообщил, что он, в свою очередь, доложил Путину в начале 2017 года о том, что в докладе Мюллера названо "отсутствием успеха". (...) Берт настаивает, что его усилия ни к чему не привели. "Насколько я понимаю, из этого ничего не вышло, - сказал он в интервью TIME. - Мы пришли к выводу, что это не очень хорошая идея. Затем я связался с Петром [Авеном], и на этом все закончилось".

"(...) Начиная с весны 2016 года, по словам кибер-аналитиков, компьютерные серверы "Альфа-Банка" в России "пинговали" редко используемый почтовый сервер, связанный с Trump Organization, более 2700 раз с помощью компьютерных "запросов" (...) "Запросы" были выявлены независимыми компьютерными аналитиками, отслеживающими интернет-трафик. Одна из них, Джин Кэмп, профессор компьютерных наук в Университете Индианы, (...) опубликовала анализ интернет-трафика вскоре после его появления, призвав к дополнительному расследованию. Ряд экспертов в этой области, в том числе Кэмп, заявили, что компьютерный трафик обладает характеристиками скрытой цепочки электронной почты, которая может облегчать передачу данных или другие скрытые коммуникации. Сервер Трампа, задействованный в трафике, был отключен в сентябре 2016 года, вскоре после того, как представители банка в Вашингтоне узнали о вопросах к вызывающей подозрения деятельности".

"Адвокаты "Альфа-Банка" направили Кэмп серию писем, в которых опровергли какую-либо связь с Trump Organization и пригрозили судебным иском. В одном из писем, датированных мартом 2017 года, "Альфа-Банк" заявил, что у компании "никогда не было никаких отношений с Trump Organisation"."Альфа-Банк" придерживается этого утверждения, когда речь заходит о коммуникации между компьютерными серверами "Альфы" и лагерем Трампа. Любое предположение об обратном "ложно, оно по-прежнему ложно, и оно всегда будет ложным", заявил TIME Джеффри Бирнбаум, представитель банка из BGR Group в Вашингтоне, когда недавно его вновь спросили о подозрительной кибер-активности. "Никогда не было никакой электронной коммуникации - никогда", - говорит Бирнбаум.

"После выборов Дэниел Джонс, бывший старший следователь по национальной безопасности в ФБР и Комитете по разведке Сената, который сейчас возглавляет частную следственную фирму, использовал команду компьютерных аналитиков для проверки трафика сервера "Альфа-Банка" и сообщил, что компьютерный трафик в 2016 году был "весьма необычным". Команда Джонса обнаружила, что 80% трафика, направляемого на один конкретный сервер в Trump Organization, исходили из "Альфа-Банка". "Вопрос в том, почему?" - задается вопросом Джонс.

"(...) По словам Кэмп, она находит поразительным, что Путин лично поручил Авену создать неофициальный канал связи с Трампом, даже после того, как "Альфа-Банк" неоднократно отрицал, что до этого существовали какие-либо отношения. (...) В отредактированном докладе Мюллера не упоминается кибер-трафик и не говорится, были ли какие-либо коммуникации во время кампании между "Альфа-Банком" и лагерем Трампа. "Мы до сих пор не знаем всей истории", - сказал Илья Заславский из Фонда "Свободная Россия" в Вашингтоне.

"Юридический комитет Палаты представителей, возглавляемый демократами, начал широкое расследование возможной коррупции и злоупотребления властью администрацией Трампа, направив в марте, до обнародования доклада Мюллера, письма и запросы на предоставление документов 81 человеку и организации, включая многих известных бизнесменов, политических и личных союзников президента. "Альфа-Банк" и Авен не числились в этом списке, но после доклада Мюллера могут представлять интерес, сообщает TIME источник в комитете". Комитет Палаты представителей по разведке также готовит слушания, основанные частично на выводах Мюллера. Сотрудники отказались сообщить, будут ли Авен и "Альфа-Банк" предметом продолжающегося расследования, сообщается в публикации.