22 мая 2020 г. Джессика Мюррей | The Guardian Zoom-звонки от животных: новое увлечение людей, сидящих на карантине "В то время как весь остальной мир сидит на изоляции, козы фермы Cronkshaw Fold в Ланкашире никогда еще не были столь занятыми. За последние несколько недель они побывали в Берлине, затем в Новой Зеландии на вечеринке по случаю дня рождения, а коза по кличке Мэри ходит на церковные службы каждое воскресенье - и все это, разумеется, виртуально. Эти козочки - одни из все более разнообразных видов животных, которых теперь люди могут забронировать для участия в своих встречах в Zoom - либо для того, чтобы разбавить монотонность рабочей телеконференции, либо чтобы устроить кому-то сюрприз на день рождения", - передает The Guardian. "На самом деле, мы начинали это дело как своего рода шутку, но потом нас завалили сообщениями", - рассказывает фермер Дот Маккарти. Теперь ферма совершает до 100 звонков в день, взимая по 5 фунтов за 10-минутное появление животного в онлайн-звонке. "Я нахожусь на телефоне весь день, а люди просто в истерике от того, что они протащили козу на деловую встречу, а начальник этого не заметил, - рассказывает Маккарти. - Это так смешно, это полный эскапизм. В настоящее время люди просто хотят чего-то совершенно сюрреалистичного, такого, чтобы они могли забыть обо всем остальном". "Козы находятся в загонах, и сейчас - сезон появления козлят, поэтому снимать их очень удобно. Но также это дает людям дополнительную возможность понаблюдать за новорожденными. "Сегодня утром на связи была группа женщин, и они все плакали от умиления, так им понравились козлята", - говорит Маккарти. "В США на ферме Sweet Farm в Калифорнии также есть животные, включая лам, с которыми можно выйти на видеосвязь, а в Файфе в Шотландии Элисон Джонсон начала проводить "альпака-пати" - вечеринки с альпаками через Zoom с целью поддержать доходы фермы во время карантина", - пишет газета. "Такой звонок похож на любой другой хаотичный семейный видеозвонок. Только что ставшая мамой Эмили блеет что-то успокаивающее своему двухдневному козленку Итану. Лучшие друзья Джозеф и Оуэн повздорили, а затем мирятся перед камерой. Упрямый Реджинальд неохотно смотрит на экран с хмурым видом, как бы презирая все предприятие. "Самцы в целом более уверены в себе, чем самки, - поясняет Джонсон, управляющая Bowbridge Alpacas вместе со своим мужем, сыном и дочерью. - На территории самцов вы говорите об одной альпаке, а тут подходит другая альпака и устраивает "фотобомбу" - неожиданно появляется в кадре. Но все они очень дружелюбны, и у них всех есть свои особенности". "Во время каждой Zoom-вечеринки она проводит знакомство с несколькими альпаками, рассказывает об их характерах и об интересных фактам, начиная с их пристрастий в спаривании до густоты их шерсти. Ферма предлагает бронзовые, серебряные и золотые Zoom-пакеты, где к звонкам добавляются подарочные ваучеры, поздравительные открытки и даже клочок шерсти. Это стало важным источником дохода для бизнеса, который обычно предполагает продажу шерсти на ферме и на ярмарках (...)", - говорится в статье. "Животных по-прежнему нужно кормить, и мы по-прежнему получаем счета за услуги ветеринара, - рассказывает Джонсон. - Но мы уже приняли решение, что будем продолжать это дело, когда ситуация нормализуется". (...) Источник: The Guardian