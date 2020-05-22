У обезьян, зараженных Covid, может вырабатываться иммунитет

"(...) По данным двух исследований, у обезьян, вакцинированных или инфицированных новым коронавирусом, выработались антитела, которые позволяют защитить их от новой инфекции. Журнал Science, опубликовавший эти исследования в среду, назвал их "многообещающими", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"Наши результаты усиливают оптимизм в отношении будущей возможности разрабатывать вакцины против Covid-19", - подчеркнул в своем заявлении Дэн Х. Барух, ученый, который провел два исследования в Медицинском центре диаконии Бет Исраэль (BIDMC) в Бостоне.

"(...) В первом исследовании 9 взрослых макак были заражены вирусом SARS-CoV-2. Через 35 дней после выздоровления они были повторно инфицированы. И тогда у всех обезьян обнаружилось "мало симптомов или их отсутствие", - говорится в статье.

"Во втором исследовании ученые дали 35 взрослым макакам экспериментальные вакцины. Когда этих обезьян шесть недель спустя назальным путем заразили SARS-CoV-2, то "у них в крови был достаточный уровень антител для того, чтобы за две недели нейтрализовать вирус", - подчеркивает Science.

"Исследователи утверждают, что этот уровень антител аналогичен тому, который был обнаружен у людей, выздоравливающих после заражения новым коронавирусом", - передает LeTemps.

"Это очень обнадеживающие исследования, - отреагировал Лоуренс Янг, исследователь из Уорикского Университета, который не принимал участия в работе.Однако заражение новым коронавирусом "у людей будет отличаться, в частности, речь идет о способности вируса инфицировать многие другие ткани и клетки человека. Иммунные ответы также будут очень разными", - предупреждает он.