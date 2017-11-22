Как "ястребы" уговаривают Трампа поставлять оружие Украине

"Сейчас высшие лица администрации президента Трампа приблизились к цели, которая в начале его президентства казалась недостижимой, - к поставкам американского оружия стоимостью миллионы долларов украинским вооруженным силам, которые находятся в трудном положении", - сообщает BuzzFeed News. "Президент, чьи бывшие приближенные из избирательного штаба в 2016 году вычеркнули из платформы Республиканской партии высказывания в поддержку поставок оружия на Украину, с самого начала не собирался легко согласиться на такую идею", - пишет журналист Джон Хадсон.

Издание отмечает: "Если этот шаг будет одобрен, Москва, вероятно, придет в бешенство, и надежды Трампа на улучшение связей с бывшим противником по холодной войне окажутся под вопросом. Ключевые союзники США, в том числе Германия, выступают против такого решения, опасаясь, что оно спровоцирует Россию на наращивание ее военного вмешательства на Украине, которое может вырваться из-под контроля".

"Но американские чиновники сообщили BuzzFeed News, что разрекламируют эту идею в такой форме, что президент, на их взгляд, одобрит поставки мощных противотанковых ракет Javelin и другого оружия на 40-50 млн долларов в страну, истерзанную войной. Чиновники сказали, что предложение, возможно, будет представлено президенту в ближайшие недели. По их словам, ключ к тому, чтобы уговорить Трампа, - обязать Украину оплатить хотя бы часть этой техники, а также изобразить поставки оружия как шаг к "миру" в ходе трехлетнего конфликта Киева с сепаратистами, которых поддерживает Россия", - говорится в статье.

"Это должна быть взаимовыгодная сделка для Трампа, - сказал в интервью изданию неназванный высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. - Украина тратит на оборону почти 7% своего ВВП, поэтому разумно ожидать, что Украина это оплатит".

Издание рассуждает: "Требование, чтобы Украина оплатила поставки вооружений, - не идеальная ситуация для Киева, который испытывает трудности с деньгами и располагает союзниками на Капитолийском холме, которые охотно профинансировали бы эти издержки".

Украинский президент Порошенко "стал жертвой своей же риторики", сказал некий информированный источник. "Он несколько раз говорил Трампу, какой сильный партнер Украина, ее экономика и расходы на оборону увеличиваются. Ну и Трамп как будто задумался: "А что даст эта сделка американскому народу?"

Издание утверждает: в конце сентября, когда Трамп встречался с Порошенко, "высокопоставленные американские чиновники начали прощупывать, как Трамп относится к поставкам оружия на Украину". Тогда Трамп сказал: "Я просто хочу, чтобы был мир". "Сторонники поставок оружия воспользовались этим случаем, чтобы заявить: ракеты Javelin поспособствуют этому делу, сдерживая дальнейшую российскую агрессию. Такой взгляд на тему разделяют ближайшие советники Трампа, в том числе министр обороны Мэттис и госсекретарь Тиллерсон", - пишет издание со слов трех американских чиновников. За поставки оружия публично высказался в субботу Курт Волкер, спецэмиссар Госдепартамента по вопросам украинского кризиса.

"В пятницу ABC News сообщила, что Совет национальной безопасности США в прошлый вторник предварительно рекомендовал предоставить Украине "дотационный пакет" помощи в сфере безопасности, в том числе оружие. Информированные источники заявили, что совещание во вторник, которое упоминалось в сообщении, касалось другого решения о вооружениях, не имевшего отношения к Украине. Они также сказали, что если пакет поставок будет одобрен, открытая дотация маловероятна и будет проведена купля-продажа того или иного типа", - пишет издание.