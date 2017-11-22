Вино расслабляет, водка дает энергию, а пиво делает увереннее: наши эмоции по-разному реагируют на алкогольные напитки

"Выпив красного вина, люди чувствуют себя расслабленными и любвеобильными, а водка или виски делают их энергичнее и агрессивнее, - передает неназванный репортер Daily Mail. - Как показало исследование с участием 30 тыс. человек, разные алкогольные напитки вызывают совсем не одинаковую эмоциональную реакцию".

"Это исследование, проведенное экспертами Бангорского университета и Королевского колледжа в Лондоне, показало, что от красного вина люди, по-видимому, расслабляются и чувствуют сексуальное влечение - но также ощущают усталость и становятся плаксивыми", - говорится в статье.

"Спиртные напитки связали с ощущением агрессии и тревожностью, однако они также вызывают у людей всплеск энергии и уверенности. Пиво и расслабиться помогает, и уверенность придает, - сообщает автор, - а белое вино вызывает тот же эффект, что и красное, но гораздо менее выраженный".

"Эти данные взяты из Global Drug Survey - онлайн-опроса людей от 18 до 34 лет, проведенного на 11 языках в 21 стране по всему миру", - говорится в статье.

Авторы исследования сообщили в журнале BMJ Open: "Понимание эмоций, связанных с употреблением алкоголя, обязательно для борьбы со злоупотреблением им, так как позволяет понять, какие эмоции влияют на выбор напитков разными группами населения".