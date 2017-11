22 ноября 2017 г. Юань Ян | Financial Times Смартфон iPhone X компании Apple собирают на конвейере студенты, работающие незаконно "Чтобы удовлетворить спрос после задержек с производством, основной поставщик компании Apple из Азии нанял студентов, которые занимаются сборкой iPhone X, незаконно работая сверхурочно", - сообщает корреспондент Financial Times Юань Ян. "Шесть студентов среднего учебного заведения сообщили Financial Times, что обычно работают по 11 часов в день, собирая iPhone X на фабрике в Чжэнчжоу (Китай)", - пишет газета, поясняя, что по китайским законам это незаконная переработка для студентов-практикантов. "Эти шестеро говорят, что были в группе из 3000 учеников Чжэнчжоусской школы городского рельсового транспорта, которых в сентябре направили работать на местное предприятие тайваньской компании Hon Hai Precision Industry (шире известной как Foxconn), поставщика Apple. Студентам, которым от 17 до 19 лет, сказали, что три месяца работы на фабрике - это "производственная практика", которую они обязаны пройти, чтобы получить диплом", - говорится в статье. "Наша школа принуждает нас здесь работать, - сказала 18-летняя студентка Ян, которая учится на проводницу. Она не указала своего полного имени, так как боится наказания. - Эта работа никак не связана с нашей учебой". Она сказала, что собирает до 1200 камер для 1200 iPhone X в день. Со своей стороны, Apple и Foxconn признали, что выявили случаи сверхурочной работы студентов-стажеров, но заявили, что студенты трудятся добровольно. "Предоставление студентов в качестве гибкой рабочей силы - одна из привилегий, которые администрация провинции Хэнань предлагает Foxconn, чтобы удержать ее в своем регионе", - говорится в статье. Источник: Financial Times