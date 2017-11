22 ноября 2017 г. Катрин Хилле, Эрика Соломон и Наджме Бозоргмер | Financial Times Асад и Путин говорят, что российская военная операция в Сирии приближается к завершению "Владимир Путин провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом в Сочи в то время, как Россия наращивает попытки изыскать политическое решение сирийского конфликта", - пишут журналисты Financial Times Катрин Хилле, Эрика Соломон и Наджме Бозоргмер. Издание полагает: "После того как он два года укреплял военное господство Асада в Сирии, российский президент жаждет наладить политический процесс, который устроит другие мировые державы настолько, чтобы они профинансировали восстановление страны, и это, в свою очередь, позволит Путину прекратить российское военное вмешательство". Асад нанес визит в Сочи накануне переговоров Путина с президентами Турции и Ирана, намеченных на сегодня, сообщают корреспонденты. В Сочи Асад заявил, что согласен на переговоры с любой организацией, которая готова к диалогу, но выразил надежду, что Россия гарантирует, что внешние акторы не будут "вмешиваться", а поддержат процесс политического урегулирования. Издание сочло, что это намек на позицию западных стран и ряда стран региона, которые по-прежнему против политического процесса, при котором Асад может остаться у власти. "Многие западные официальные лица тоже опасаются поддерживать дипломатические усилия России, так как утверждают, что эти шаги подрывают легитимность женевского мирного процесса под эгидой ООН, который уже буксует", - говорится в статье. Российская идея провести в Сочи Конгресс народов Сирии, а также сегодняшний трехсторонний саммит воспринимаются как попытки Москвы побудить Запад к более активной поддержке процесса политического урегулирования в Сирии. "Их раздражает отсутствие прогресса на политических переговорах в Женеве под эгидой ООН, и они говорят нам: сделайте это, а иначе это сделаем мы, - сказал о российской стороне неназванный европейский дипломат в Москве. - Новый раунд переговоров в Женеве, который должен начаться 28 ноября, - отчасти результат этого давления". Источник: Financial Times