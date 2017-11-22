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22 ноября 2017 г.
22 ноября 2017 г.

Алекс Херн | The Guardian

Google планирует "понизить ранг" Russia Today и Sputnik, чтобы бороться с дезинформацией

"Эрик Шмидт, генеральный директор компании Alphabet, материнской для Google, сообщил, что эта поисковая система готовится принять меры против российских государственных новостных агентств, которые американские спецслужбы обвиняют в распространении пропаганды", - сообщает Алекс Херн в The Guardian.

"Мы работаем над обнаружением сценариев такого рода и исключением такого рода сайтов, - сказал Шмидт. - По сути, это RT и Sputnik. Мы все знаем и пытаемся разработать системы для предотвращения таких вещей".

"Google столкнулся с критикой за продвижение двух новостных сайтов посредством их включения в список ресурсов, используемых службой Google News (тщательно отобранный список новостных сайтов), а также другими алгоритмическими службами, отбирающими и продвигающими новости", - говорится в статье.

Шмидт назвал использовавшийся ранее в отрасли подход к дезинформации "наивным" и отметил, что "почти все происходящее в Alphabet и других высокотехнологических компаниях можно понимать как процесс созревания того, что мы делаем", передает журналист.

Источник: The Guardian


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