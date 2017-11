22 ноября 2017 г. Алекс Херн | The Guardian Google планирует "понизить ранг" Russia Today и Sputnik, чтобы бороться с дезинформацией "Эрик Шмидт, генеральный директор компании Alphabet, материнской для Google, сообщил, что эта поисковая система готовится принять меры против российских государственных новостных агентств, которые американские спецслужбы обвиняют в распространении пропаганды", - сообщает Алекс Херн в The Guardian. "Мы работаем над обнаружением сценариев такого рода и исключением такого рода сайтов, - сказал Шмидт. - По сути, это RT и Sputnik. Мы все знаем и пытаемся разработать системы для предотвращения таких вещей". "Google столкнулся с критикой за продвижение двух новостных сайтов посредством их включения в список ресурсов, используемых службой Google News (тщательно отобранный список новостных сайтов), а также другими алгоритмическими службами, отбирающими и продвигающими новости", - говорится в статье. Шмидт назвал использовавшийся ранее в отрасли подход к дезинформации "наивным" и отметил, что "почти все происходящее в Alphabet и других высокотехнологических компаниях можно понимать как процесс созревания того, что мы делаем", передает журналист. Источник: The Guardian