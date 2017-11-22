Трехступенчатый план Ас-Сиси в отношении Палестины

"Египет хочет уладить междоусобицу между "Хамасом" и "Фатхом", чтобы стать миротворцем на Ближнем Востоке. У президента Египта Ас-Сиси амбициозные планы. Но риски высоки", - пишет Пьер Хойманн на страницах немецкого издания Handelsblatt.

"Враждующие палестинцы из сектора Газа и с Западного берега Иордана ведут сейчас в Каире переговоры о решении давней междоусобицы, длящейся десять лет. Президент Ас-Сиси оказывает давление", - сообщает издание. Президент Египта потребовал, чтобы 1 декабря в секторе Газа начало свою работу новое правительство национального единства.

"Однако для решения данного вопроса потребуется "еще много" времени", - пишет издание, ссылаясь на высказывание публициста Талала Окала. По его мнению, необходимо срочно решить вопрос о том, должен ли будет "Хамас" сдать оружие в процессе примирения. "Хамас" был бы готов распустить свое полицейское подразделение и службу разведки и передать под контроль [президента Палестины и главы "Фатха" Махмуда] Аббаса сектор Газа. "Однако, по заявлению представителя "Хамаса" в Газе, вопрос о том, чтобы распустить военное подразделение, отвечающее за противостояние Израилю, не обсуждается. (...) Аббасу нужно это принять, если он всерьез говорит о примирении", - передает издание.

"Это требование, неприемлемое для "Фатха", - отмечает автор.

"Наблюдатели скептически относятся к вероятности того, что "Фатх" и "Хамас" придут к единому мнению в вопросе вооружений, и задаются вопросом, как Ас-Сиси собирается примирить враждующих палестинцев", - сообщается в статье.

"Ясно одно: примирение внутри Палестины является второй ступенью в региональной программе египетского президента", - передает издание, ссылаясь на мнение израильского аналитика Джеки Хуги. Третьей ступенью в программе президента эксперт считает продвижение мирного договора между Израилем и Палестиной с целью снова сделать Египет региональной державой. "Примирение между "Фатхом" и "Хамасом" является важным шагом для того, чтобы вновь запустить процесс установления мира между Израилем и Палестиной", - передает издание.

"Риски высоки", - отмечает автор. По мнению Николая Младенова, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, неудача в переговорах в Каире "с большой вероятностью может привести к новому конфликту".

"Первая цель трехступенчатого плана Ас-Сиси, тем не менее, уже достигнута. Основа для доверительных отношений между его правительством и "Хамасом" восстановлена. Ас-Сиси и "Хамас" вместе борются против террористов ИГИЛ*", - считает автор.

В октября "Хамас" взял на себя обязательство сдерживать террористов из сектора Газа от проникновения в египетский Синай. "К тому же "Хамас" по желанию Каира арестовывает салафитов, которых разыскивает Египет. В ответ "Хамас" надеется на открытие границы Египта. Тем не менее, Каир лишь с осторожностью выполняет это пожелание", - пишет журналист.

"Между тем внутрипалестинский конфликт длится уже десять лет", - отмечается в статье. 12 октября "Фатх" и "Хамас" договорились о том, что Аббас и его премьер-министр Рами Хамдалла возьмут на себя контроль в секторе Газа. "Существенные вопросы тогда остались открытыми", - пишет автор в заключение.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.