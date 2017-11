22 ноября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин и Асад предстали победителями. Что будет с Сирией? Улыбчивый проворный Асад приветствовал Путина, который ждал его на крыльце кремлевской "дачи" в Сочи, накануне саммита "новых крестных отцов" Сирии - России, Ирана и Турции, пишут СМИ. Военная операция подходит к концу, сказал Путин Асаду, пора работать над политическим урегулированием. Чтобы обеспечить себе "зеленый свет", после этого Путин "обзвонил полмира": Трампа, короля саудитов и израильского премьера. "Владимир Путин провел трехчасовую встречу с раисом Дамаска Башаром Асадом на Черном море, попытавшись извлечь выгоду из своего военного вмешательства в Сирии и дать старт дипломатическим действиям, нацеленным на достижение политического соглашения, которое положило бы конец войне", - пишет корреспондент La Repubblica. Асад прилетел в Сочи в понедельник вечером на российском самолете, передает журналист. "Улыбчивый проворный Асад поприветствовал Путина, который ждал его на крыльце кремлевской "дачи". Он попытался обнять Путина, на что российский лидер, известный сдержанностью в проявлении чувств, с трудом ответил. А потом начался диалог, и Путин сразу перешел к сути", - рассказывает корреспондент. "Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", сказал российский президент. Как продолжил царь Владимир, теперь "самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования". Асаду ничего не оставалось, кроме как подтвердить. "Поскольку Путин знает, что без участия других сторон его дипломатическая инициатива долго не просуществует, он оповестил о встрече в Сочи Дональда Трампа (телефонный звонок, продлившийся час), короля Саудовской Аравии Салмана и израильского премьера Нетаньяху", - информирует корреспондент. Кроме того, Путин назначил на среду саммит в Сочи с участием Турции и Ирана. "Путин провел переговоры с Башаром Асадом в Сочи. Россия наращивает попытки изыскать политическое решение сирийского конфликта", - пишут журналисты Financial Times. "После того как он два года укреплял военное господство Асада в Сирии, российский президент жаждет наладить политический процесс, который устроит другие мировые державы настолько, чтобы они профинансировали восстановление страны, и это, в свою очередь, позволит Путину прекратить российское военное вмешательство", - говорится в статье. Асад нанес визит в Сочи накануне переговоров Путина с президентами Турции и Ирана. "Российская идея провести в Сочи Конгресс народов Сирии, а также сегодняшний трехсторонний саммит воспринимаются как попытки Москвы побудить Запад к более активной поддержке процесса политического урегулирования в Сирии", - пишут журналисты. Неназванный европейский дипломат в Москве сказал о российской стороне: "Их раздражает отсутствие прогресса на политических переговорах в Женеве под эгидой ООН, и они говорят нам: сделайте это, а иначе это сделаем мы". "Когда Владимир Путин встречается с диктатором из Сирии, война в Сирии имеет для него меньшее значение, - утверждает Юлиан Ханс на страницах немецкой Süddeutsche Zeitung. - Прежде всего речь идет о демонстрации возросшей роли Москвы в мировой политике. И США под руководством Дональда Трампа предоставляют российскому президенту возможности для этого". "Нет более красивых задач в политике, чем объявление мира", - пишет автор. На палубе авианосца "Авраам Линкольн" в 2003 году президент США Джордж Буш объявил, что в Ираке "миссия выполнена" и война закончена. "Американские солдаты до сих пор воюют в Ираке", - говорится в статье. Не так хорошо помнится, что и Путин однажды уже объявлял о завершении операции в Сирии. На встрече с Асадом в Сочи Путин заявил о том, что после завершения военной фазы настало время для политического решения. "Публике перед телеэкранами презентовали красивое достижение. Через четыре месяца в России состоятся президентские выборы", - напоминает журналист. "В действительности люди в России никогда особо не интересовались сирийской войной, их не волнуют ни жертвы, ни успехи - в отличие от войны на Украине. Однако русские ценят новое самосознание, с которым их страна ведет игру на международной сцене: Россию снова уважают и боятся, это самое главное", - отмечает автор. И этого Путину, по мнению журналиста, удалось достичь "довольно скромной ценой". "Дональд Трамп даже рад уступить поле боя в Сирии Путину. Новая сила России - это, по существу, слабость Америки", - говорится в статье. Во время переговоров с Асадом Путин заявил, что процесс создания мира в Сирии должен осуществляться под эгидой ООН. "Однако "дергать за ниточки" будут не в Вашингтоне, а в Москве", - считает журналист. Вопрос, будет ли заключен мир по российскому сценарию, остается открытым. До сих пор Асад принимал поддержку ВКС России, но саботировал все посреднические подходы к политическому переходу, говорится в статье. Он понимает, что Москва не хочет ниспровергать его режим, даже несмотря на военные преступления, такие как применение отравляющего газа. Только что в десятый раз в СБ ООН Россия наложила вето на резолюцию, осуждающую Дамаск. За это Асад охотно кивает Путину в Сочи. "Новый международный триумвират соберется сегодня в Сочи, чтобы "распилить" регион, истерзанный долгим и жестоким конфликтом", - пишет Ричард Спенсер в The Times о запланированной встрече Путина с президентом Ирана Рухани и президентом Турции Эрдоганом. Путин спас российское влияние в Сирии, Рухани укрепил иранскую зону влияния в Леванте и предотвратил свержение Асада, Эрдоган добился того, что курды не смогли получить контроль над большей частью турецко-сирийской границы. Однако цели трех лидеров, по мнению Спенсера, несовместимы. Иран и Россия хотят, чтобы Америка отказалась от контроля над частью Сирии, что, с точки зрения России, означает сделку об автономии с курдами. Турция же не потерпит автономной зоны на своих границах. Путин сказал Асаду, что битва с террористами заканчивается. Однако "Вторая мировая война была выиграна, потому что проигравшие сдались", замечает автор. "На Ближнем Востоке те, кто, кажется, проиграли, похоже, не готовы признавать поражение". После падения халифата ИГИЛ* различные игроки, задействованные в сирийской войне, пустились в гонку на короткую дистанцию, чтобы восстановить там мир, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. В этом состязании Россия, Иран и Турция вырвались вперед. Организуя в Сочи трехсторонний саммит, Кремль намерен не только преобразовать переговорный процесс в Астане - он надеется составить конкуренцию переговорам в Женеве, которые должны возобновиться 28 ноября под эгидой ООН. И даже лишить их смысла, считает автор. Осознавая, что реальная политика приведет большинство столиц к смягчению позиции в отношении Башара Асада, Путин намерен действовать быстро, дабы никому не позволить лишить его преимущества, добытого его армией. На любой войне воля навязывается реальным положением дел на поле боя. А таковое уверенно определяется действиями иранских, российских и турецких войск, говорится в статье. С тех пор как три "крестных отца" Сирии стали регулярно собираться под крылом Путина в Астане, они взяли в свои руки сирийское досье и отодвинули на второй план западные державы. Американцы, уже отошедшие в сторону при администрации Обамы, проявляют еще большую нерешительность при Дональде Трампе, указывает Лассер. Тем не менее, взаимное согласие между Москвой, Анкарой и Тегераном может быть недостаточным для восстановления мира. К примеру, Турция обеспокоена вероятностью того, что Москва окажет дипломатическую поддержку ее врагам курдам. Хотя российское руководство стремится к управлению переговорным процессом, оно все равно нуждается в "зеленом свете" со стороны международного сообщества для того, чтобы его усилия получили статус легитимных. Будет ли способствовать сближению взглядов перед началом переговоров в Женеве беседа Путина с Дональдом Трампом? - задумывается Лассер. Информация о визите Асада в понедельник в Сочи была обнародована за день до запланированной там встречи лидеров Ирана, Турции и России, которые играют все более важную роль в дипломатических переговорах с Сирией, на фоне того как США отложили судьбу Асада на потом, пишет журналистка The New York Times Анн Барнард. "Асад упорно не шел на компромисс со своими противниками в Сирии, и остаются сомнения в том, насколько Россия готова и насколько способна заставить его согласиться на серьезные перемены, такие как значительное разделение полномочий или реформы", - отмечает Барнард. "По словам сотрудника администрации, президент Трамп во время телефонных переговоров с Путиным во вторник, которые длились более часа и были в основном посвящены Сирии, не затронул вопрос о политическом переходном периоде. Два лидера лишь согласились с важностью стабильности, прекращения войны, борьбы с терроризмом и разрешения беженцам вернуться домой", - говорится в статье. Параллельные российская и американская кампании по борьбе с "Исламским государством"* практически сокрушили самопровозглашенный халифат. Однако разрешение основного конфликта остается недостижимым, полагает Барнард. "Повстанцы, не имеющие отношения к ИГИЛ*, по-прежнему удерживают территории, которые осаждают и бомбят правительственные войска, недалеко от сирийской столицы Дамаска, в северных провинциях Алеппо и Идлиб и вдоль границы с Иорданией", - отмечает автор. США и другие международные оппоненты Асада в значительной степени отказались от давнего требования о его отставке, но это остается неприемлемым для многих повстанцев и групп политической оппозиции, говорится в статье. Кремль поддержал усилия Саудовской Аравии по реорганизации оппозиции, по-видимому, в попытке создать комитет по переговорам, который согласился бы с новыми параметрами. Очередной раунд переговоров в Женеве должен начаться в следующий вторник, напоминает издание. "Затем Путин планирует провести так называемый Конгресс народов Сирии в Сочи 2 декабря. Первоначальные планы встречи предполагали приглашение 33 групп сирийской оппозиции, некоторые из которых приемлемы для Дамаска, а также организации курдов - гораздо более широкий спектр, чем в рамках Женевского процесса", - поясняет Барнард. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.