Позиции Ангелы Меркель пошатнулись, но она хочет остаться у власти

После провала проекта коалиции фрау канцлер предпочитает новые выборы, а не правительство меньшинства, пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

На следующий день после провала попытки сформировать коалицию с либералами (СвДП) и "Зелеными" Ангела Меркель в понедельник, 20 ноября, отправила месседж в ходе двух интервью на телеканалах ARD и ZDF. Фраза, брошенная в конце дня, показывает ее расположение духа: "Я абсолютно ничего не боюсь".

На утренних дебатах ее извечные противники делали из недавних событий противоположные выводы. "Это начало конца эры Меркель", - порадовалась Катя Киппинг, сопредседатель радикальной партии "Левые". Критика в прессе также отличалась суровостью, отмечает Видер. Некоторые предсказывали канцлеру неминуемую политическую отставку, и большинство комментаторов соглашались с заголовком аналитического материала в Spiegel: "Меркель в подавленном состоянии".

Озаботившись тем, чтобы сбавить тон этих голосов, Меркель решила быстро отреагировать в медийном пространстве. Будет ли она у власти еще год? "Я постараюсь", - сказала она. Во главе правительства меньшинства? "Это не то, чему я отдаю предпочтение. Германия нуждается в стабильном правительстве", - пояснила Меркель. Тогда новые выборы? "Это стало бы наилучшим решением", - признала она, выразив готовность баллотироваться снова.

Она подчеркнула, что намеревалась осуществить полный мандат, то есть остаться на должности канцлера на новый четырехлетний срок, говорится в статье.

Намерения фрау Меркель известны. Но удастся ли ей их осуществить? Проблема в том, что она больше не управляет повесткой дня, утверждает автор статьи. До воскресенья все было иначе: в качестве председателя партии, победившей на выборах, она отвечала за формирование коалиции. Как только соглашение о коалиции было бы достигнуто, продление срока ее пребывания на посту канцлера стало бы простой формальностью, пишет Видер.

Однако провал переговоров изменил расклад. Отныне все в руках федерального президента, и он явно рассчитывает воспользоваться всей полнотой власти, предоставленной конституцией. Той власти, которую немцы вдруг обнаружат в связи с разразившимся беспрецедентным политическим кризисом, власти безусловно установленной, но раньше являвшейся чисто символической, комментирует журналист.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник днем выступил перед телекамерами. Упоминая о "ситуации, которой еще не было в истории Федеративной республики в течение 70 лет", он призвал все партии к "ответственности".

Поставив все партии на одну доску и не произнося имени Меркель, которую он только что принял, а главное, не упоминая о вероятности проведения новых выборов, Штайнмайер ясно обозначил, что со вчерашнего дня центр тяжести власти сместился, что конституцией предусмотрено, чтобы в такой период действующий канцлер занимался "текущими делами", и отныне ему, президенту, надлежит назначать того или ту, кто будет руководить будущим правительством и делать все для того, чтобы избежать проведения новых выборов, передает корреспондент.

Это послание было адресовано, в частности, Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В понедельник ее председатель Мартин Шульц снова высказался против новой "большой коалиции" с консерваторами, уверяя, что он "не боится новых выборов", напоминает Видер. Не все социал-демократы столь категоричны. Другие руководители партии в последние недели говорили, что они в принципе не против "большой коалиции" - при условии, что ею не будет руководить Меркель.

Способен ли призыв к "ответственности", высказанный Штайнмайером, который должен встретиться с Шульцем в среду, изменить позицию его бывших товарищей? Даже если этот вопрос не будет включен в повестку дня съезда СДПГ, предстоящего 7-9 декабря, он может сильно всколыхнуть умы, заключает Видер.