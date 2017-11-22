Российский миллиардер арестован в Ницце по обвинению в неуплате налогов

Сулейман Керимов, занимающий 21-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России 2017 года, является протеже Владимира Путина, говорится в редакционной статье Le Parisien.

Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов в понедельник вечером был арестован и помещен под стражу в Ницце, в рамках дела по отмыванию денег и неуплате налогов, пишет издание.

Уроженец Дагестана, одной из республик Российской Федерации, был задержан по приезду в аэропорт "Ницца Лазурный Берег", уточнил прокурор при суде первой инстанции в Ницце Жан-Мишель Претр, подтвердив информацию российских информационных агентств.

51-летний Сулейман Керимов был допрошен в связи с предварительным следствием, открытым "уже некоторое время назад" одним следователем, уточнил представитель судебной власти. В среду он был помещен под стражу, а затем ему может быть предъявлено обвинение, указывает редакция.

В среду российские власти отреагировали на его арест. "Сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, являются залогом того, что мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, здесь особое значение имеет то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена", - уточнил он.

В рейтинге американского журнала Forbes миллиардер занимает 21-е место среди богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 6,3 млрд долларов. После многочисленных финансовых потерь он продал большую часть своих активов. Сейчас он является главным владельцем золотодобывающей компании "Полюс", специализирующейся на месторождениях золота, которая в 2016 году имела торговый оборот в 2,5 млрд долларов.

Керимов также был депутатом Госдумы от ультранационалистической партии ЛДПР, а теперь является членом Совета Федерации РФ - верхней палаты Федерального Собрания - и представляет Республику Дагестан, сообщает Le Parisien.