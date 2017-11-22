Холодная война возвращается: член НАТО Дания строит шпионскую станцию, чтобы собирать разведданные о России

"Дания объявила о планах построить огромную шпионскую станцию, чтобы перехватывать российские коммуникации на фоне повышенной напряженности между западным военным альянсом НАТО и его противницей Москвой", - сообщает Том О'Коннор в американском журнале Newsweek.

"Ларс Финдсен, глава датской Службы военной разведки (FE), сказал в субботу, что страна планирует построить примерно 280-футовую подслушивающую башню близ Остермари на датском острове Борнхольм. Башня, высотой почти со статую Свободы, как сообщается, сможет перехватывать радиосигналы через Балтийское море и с части территории России, чье наращивание военного потенциала сильно обеспокоило этот регион, в котором доминирует НАТО", - говорится в статье.

"Я бы сказал, что благодаря этой инициативе FE будет проще докладывать о намерениях России в отношении Дании, в том числе российских военных амбициях по соседству от Дании", - сказал Финдсен Датской телевещательной корпорации.

"Планируемая шпионская башня, которая займет стратегически важную позицию рядом с Балтийским морем, как сообщается, заменит радиолокационный и прослушивающий комплекс, построенный в конце 1940-х годов и перешедший к FE в 1950-х годах. Пять лет назад, когда казалось, что напряженность, характерная для холодной войны, отступила, он закрылся", - сообщает журналист. В субботу Финдсен сказал датскому ежедневному изданию Politiken, что пора снова сделать сбор разведданных приоритетом для Дании, говорится в статье.