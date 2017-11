22 ноября 2017 г. Николас Фандос | The New York Times Он - член Конгресса США. Кремль его настолько любит, что дал ему кодовое имя "В течение двух десятилетий член Палаты представителей Дана Рорабахер был для Кремля ценным человеком, а в последние годы настолько ценным, что в 2012-м ФБР предостерегло его: Россия считает его источником разведданных, заслужившим кремлевское кодовое имя", - пишет журналист The New York Times Николас Фандос. По словам автора, в 2013-м Рорабахер стал еще ценнее, когда возглавил подкомитет, курирующий политику в отношении России (подкомитет по делам Европы, Евразии и новых угроз при комитете Палаты представителей по международным делам). "Он с легкостью переизбирался в Конгресс вновь и вновь, хотя и развивал связи с путинской Россией", - говорится в статье. Насколько известно, Рорабахер не сыграл никакой роли в избирательной кампании Трампа. Однако нынче, как сообщил он сам, ФБР и сенатский комитет по делам разведки стремятся поговорить с ним о его встрече с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks. Спецпрокурор Роберт С. Мюллер, по некоторым сведениям, интересуется его встречей с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном. Тем временем республиканцы "постарались ограничить его власть председателя подкомитета", говорится в статье. А в Южной Калифорнии Рорабахера ожидает тяжелая борьба за переизбрание. "Я чувствую, что я в хорошей политической форме", - беспечно заявил Рорабахер в интервью на прошлой неделе. Он пояснил, что его избирателей "не волнует Россия. Их волнуют налоги на их жилье. Их волнует, что иммигранты-нелегалы приходят в их кварталы и кого-то насилуют". Рорабахер ничуть не обеспокоен интересом к своей персоне и говорит, что побеседует с сотрудниками ФБР и сенатским комитетом, когда его график позволит это сделать. "История превращения Рорабахера из бойца холодной войны в "пропутиниста" хорошо известна", - пишет автор. Он был спичрайтером Рейгана в Белом доме. "Затем произошел распад СССР, и началась разрядка (так в оригинале, хотя курс на разрядку был провозглашен в советский период. - Прим. ред.) в отношениях с бывшей сверхдержавой. Для Рорабахера, утверждающего, что в 90-х Путин победил его в борьбе на руках, устроенной в подпитии, эта эра благожелательности так по-настоящему и не закончилась", - пишет издание. Автор сообщает: "Рорабахер посмеялся над предположениями, что он "ценный ресурс" для России, и сказал в интервью, что не помнит предостережений насчет того, что русские считали его источником информации. Два бывших сотрудника разведки утверждают: в 2012 году ФБР и ведущие члены сенатского комитета по делам разведки провели с Рорабахером беседу в Капитолии, чтобы предостеречь, что российские шпионы пытались его завербовать". "Помню, они мне говорили: "На вас нацелились, чтобы завербовать вас в качестве агента", - сказал он. - Ну разве это не глупо?" Однако автор сравнивает Рорабахера со статистом в шпионском боевике: "В апреле 2016 года он побывал в Москве и согласился взять копию "конфиденциальной" служебной записки с обвинениями против видных спонсоров Демократической партии. Спустя несколько месяцев эта записка вновь всплыла в Башне Трампа, когда российский юрист Наталья Весельницкая, ранее сообщившая об этих утверждениях российскому правительству, встретилась с Дональдом Трампом-мл., чтобы вручить ему похожий документ". В августе прошлого года Рорабахер встретился в Лондоне с Ассанжем. Разведслужбы США полагают, что Ассанж служил "каналом передачи" для российских агентов, которые стремились предать огласке электронные письма американских демократов. "Ассанж отрицает эти обвинения, и Рорабахер надеялся договориться о встрече с Трампом, чтобы тот позволил ему привести свои аргументы", - пишет газета. "Затем в начале нынешнего года, на сей раз на Капитолийском холме, Рорабахер пообедал с Александром Торшиным, зампредом ЦБ РФ, которого связывают как с российскими спецслужбами, так и с организованной преступностью. Если верить электронному письму, которое было передано в сенатский комитет, проводящий расследование, Торшин во время избирательной кампании Трампа пытался организовать встречу "с черного хода" между Трампом и Путиным", - говорится в статье. "Рорабахер заверил: в контексте того, что он возглавляет подкомитет, ни одна из этих встреч не была ни предосудительной, ни неуместной. Весельницкая и ее союзники борются против "Закона Магнитского" о наложении санкций на российских чиновников за нарушения прав человека и заслуживают того, чтобы их выслушали, сказал он. По его мнению, Россия могла бы стать одним из ключевых союзников при разгроме террористов-исламистов на Ближнем Востоке, а Кремль при власти Путина провел в своей стране ключевые реформы", - говорится в статье. "Я хочу относиться к России как к национальному государству, которое заслуживает оценки по тем же критериям, по которым оцениваются все остальные национальные государства", - заявил Рорабахер. Между тем в июле председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Эд Ройс "уволил Пола Берендса, старшего помощника Рорабахера в комитете, на фоне историй о его связях с пророссийскими лоббистами", говорится в статье. Недавно Рорабахер сказал, что его деятельность в комитете почти не ограничена. "Но в конце октября в интервью The New York Times он признал, что предпринимались меры для ограничения его действий, и заявил, что так республиканцы раскаиваются в препоручении председательских полномочий человеку, который не станет "просто соглашаться с любыми желаниями Госдепартамента и идти у них на поводу", - сообщает издание. "Вот что происходит с нашим комитетом: если есть что-то позитивное, что можно сказать о России, это вышвыривается в мусорную корзину", - заявил Рорабахер. Источник: The New York Times