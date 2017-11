22 ноября 2017 г. Анахад О'Коннор | The New York Times Сахарная промышленность давно преуменьшала потенциальный вред от потребления сахара "Сахарная промышленность в 1960-х годах финансировала исследование влияния потребления сахара на сердечно-сосудистую систему и тогда же скрыла эти данные, когда выяснилось, что сахар может принести вред, согласно недавно опубликованным историческим документам", - сообщает Анахад О'Коннор в The New York Times. "Внутренние документы отрасли были обнаружены исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и описаны в новом докладе, опубликованном в журнале PLOS Biology во вторник. По словам авторов доклада, он построен на свидетельствах о том, что сахарная промышленность уже давно пытается ввести общественность в заблуждение и защитить свои экономические интересы, подавляя исследования, результаты которых вызывают беспокойство. Ту же тактику использует табачная промышленность", - говорится в статье. "Документы показывают, что в 1968 году торговая группа под названием Sugar Research Foundation, известная теперь как Sugar Association, профинансировала исследовательский проект с использованием лабораторных животных, который должен был пролить свет на связь между сахаром и здоровьем сердца. Однако эта отраслевая группа прекратила исследование, когда оно выявило механизм, из-за которого сахар может способствовать не только болезням сердца, но и раку мочевого пузыря. Она так и не опубликовала его результаты", - сообщает журналист. "Сахарная промышленность давно настаивает на том, что сахар не играет уникальной роли в развитии ожирения, диабета или болезней сердца, хотя многочисленные исследования независимых ученых привели к противоположным выводам. Стэнтон Глантц, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и автор упомянутого выше нового доклада, утверждает, что, хотя недавно обнаруженным документам 50 лет, они важны, так как указывают на используемую десятилетиями стратегию преуменьшения потенциального влияния употребления сахара на здоровье", - говорится в статье. "Таким образом, продолжают появляться свидетельства того, что сахарная промышленность издавна манипулирует наукой", - сказал доктор Глантц. "Sugar Association в заявлении оспорила новый доклад, назвав его "коллекцией домыслов и предположений о событиях, случившихся почти пять десятков лет назад, исследованием, проведенным группой людей и профинансированным людьми и организациями, известными как критики сахарной промышленности". Текущее исследование профинансировано, главным образом, Национальными институтами здравоохранения, а также Фондом Лоры и Джона Арнольда - частным фондом, дающим деньги в поддержку введения налогов на сладкие напитки, - передает О'Коннор. - В заявлении говорится, что сахар, "потребляемый умеренно, - это часть сбалансированного образа жизни". В нем подчеркивается, что Sugar Association по-прежнему "преданно поддерживает дальнейшие расследования роли сахара в меняющихся пищевых привычках потребителей". "Документы, описанные в новом докладе, - часть массива внутренней отраслевой переписки, обнаруженного несколько лет назад Кристин Э. Кернс, доцентом Школы стоматологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в библиотечных архивах нескольких университетов", - сообщает О'Коннор. Источник: The New York Times