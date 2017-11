22 ноября 2017 г. Анн Барнард | The New York Times Асад и Путин встретились на фоне попыток России положить конец сирийской войне Поблагодарив Россию за военное вмешательство, с помощью которого, по его словам, "Сирия была спасена", президент Башар Асад встретился с президентом Владимиром Путиным в преддверии новых переговоров, целью которых является прекращение гражданской войны, пишет журналистка The New York Times Анн Барнард. Информация о визите Асада в понедельник в Сочи была обнародована во вторник, за день до запланированной там встречи лидеров Ирана, Турции и России, которые играют все более важную роль в дипломатических переговорах с Сирией, на фоне того как США отложили судьбу Асада на потом, говорится в статье. "Российские чиновники заявили, что их цель - гарантировать поддержку со стороны Асада политическому процессу по прекращению конфликта, начавшегося более шести лет назад. Но Асад упорно не шел на компромисс со своими противниками в Сирии, и остаются сомнения в том, насколько Россия готова и насколько способна заставить его согласиться на серьезные перемены, такие как значительное разделение полномочий или реформы", - отмечает Барнард. "Другим сигналом о том, что политические изменения в Сирии утрачивают приоритетное значение для мирового сообщества, стал тот факт, что, по словам сотрудника администрации, президент Трамп во время телефонных переговоров с Путиным во вторник, которые длились более часа и были в основном посвящены Сирии, не затронул вопрос о политическом переходном периоде. Два лидера лишь согласились с важностью стабильности, прекращения войны, борьбы с терроризмом и разрешения беженцам вернуться домой", - говорится в статье. Заявив, что военная операция на самом деле подходит к концу, Путин сказал Асаду, что настало время работать над долговременным политическим урегулированием. Параллельные российская и американская кампании по борьбе с "Исламским государством"* практически сокрушили самопровозглашенный халифат. Однако разрешение основного конфликта остается недостижимым, полагает Барнард. "Повстанцы, не имеющие отношения к ИГИЛ*, по-прежнему удерживают территории, которые осаждают и бомбят правительственные войска, недалеко от сирийской столицы Дамаска, в северных провинциях Алеппо и Идлиб и вдоль границы с Иорданией", - отмечает автор. США и другие международные оппоненты Асада в значительной степени отказались от давнего требования о его отставке, но это остается неприемлемым для многих повстанцев и групп политической оппозиции, говорится в статье. Сухейр Атасси, активистка оппозиции, утверждает, что Запад, похоже, все больше склонен согласиться с российскими планами в отношении Сирии. Атасси, одна из восьми членов Комитета по переговорам от сирийской оппозиции под эгидой ООН в Женеве, которые заявили о выходе из комитета на этой неделе вместе с его главой Риядом Хиджабом. По ее словам, их пытаются заставить пойти на компромиссы, которые они не могут принять. Российские государственные СМИ заявили, что Кремль поддерживал усилия Саудовской Аравии, которая является организатором оппозиционного комитета, по реорганизации оппозиции, по-видимому, в попытке создать комитет, который согласился бы с новыми параметрами. Очередной раунд переговоров в Женеве должен начаться в следующий вторник, напоминает издание. "Затем Путин планирует провести так называемый Конгресс народов Сирии в Сочи 2 декабря. Первоначальные планы встречи предполагали приглашение 33 групп сирийской оппозиции, некоторые из которых приемлемы для Дамаска, а также организации курдов - гораздо более широкий спектр, чем в рамках Женевского процесса", - поясняет Барнард. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times