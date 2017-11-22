Пожизненное заключение для Ратко Младича

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил "сербского палача" к пожизненному заключению. 74-летнего Ратко Младича признали виновным в геноциде в Сребренице, в терроре в осажденном Сараево, в "этнических чистках" в населенных сербами частях Боснии, а также в захвате в заложники миротворцев ООН с целью принудить НАТО к прекращению авиаударов, передает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

"Ясно, что Младич хотел истребить боснийцев-мусульман в разных частях страны. Он виновен в смерти тысяч людей", - пишет издание.

Во время слушания приговора Младич потребовал перенести слушание или сократить его. Когда суд отклонил его просьбу, Младич прокричал: "Это ложь!" - и был удален из зала суда. "Тем самым он еще раз доказал, что не испытывает раскаяния и не признает своей вины", - отмечает автор.

"Младич - один из самых неприятных действующих лиц в войне в бывшей Югославии. Вместе со своим политическим противником Радованом Караджичем он считается архитектором этнических чисток", - пишет журналист.

"В отличие от других обвиняемых в Гаагском суде Ратко Младич ни разу не продемонстрировал своего раскаяния за содеянное, напротив: он назвал Международный трибунал "дьявольским судом" и максимально уклонялся от участия в процессе", - сообщает издание. По мнению Младича, решения суда диктуются страной-победителем и суд служит только для наказания сербов. "В качестве доказательств он приводил интервенции НАТО с целью закончить войну в Боснии и остановить конфликт в Косово. То, что сербы, движимые великими националистическими идеями, в обоих случаях были агрессорами, не упоминается", - отмечает издание.

"Обвинения в том, что Гаагский суд принимает политизированные решения, не имеют под собой основы", - считает автор, отмечая, однако, что некоторые решения суда подкрепили убежденность сербов в предвзятости правосудия: так, хорватский генерал Анте Готовина и командир косовских партизан Рамуш Харадинай были признаны невиновными, хотя их вина в военных преступлениях "хорошо подтверждается документами".

Что касается преследования отдельных лиц, суд всегда был зависим от сотрудничества со странами и международными войсками на Балканах, так как не располагает собственными полицейскими силами. Так, Младич был арестован только спустя 16 лет после предъявления ему обвинения. "Его экстрадиция произошла только после того, как ЕС пригрозил Сербии, что без сотрудничества будет заблокирован процесс сближения страны с ЕС", - отмечает автор в заключение.