Собака благоприятно воздействует на сердце, продлевая жизнь

"Не случайно мы считаем ее лучшим другом человека. Собака - это верный и неутомимый товарищ, который помогает нам оставаться активными, и, присутствуя в нашей жизни, кажется, даже способен не подпускать некоторые проблемы со здоровьем, такие, как астма или аллергия дыхательных путей", - пишет Симоне Валезини в газете La Repubblica. Но это не все: четвероногий друг может буквально продлить нам жизнь.

"Это выяснилось в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, - рассказывает автор. - Ученые раскрыли важную связь между наличием собаки и состоянием сердечнососудистой системы человека: четвероногий друг предположительно снижает риск инфаркта и инсульта, что может уменьшать в некоторых случаях риск преждевременной смерти на 33%".

Открытие сделал Университет Уппсалы в Швеции, анализируя здоровье более 3,4 млн шведов в течение 12 лет. "За участниками - все они были в возрасте от 40 до 80 лет и не имели патологий в период, предшествующий указанному периоду, - наблюдали посредством реестров национальной системы здравоохранения, - сообщает журналист. - Этот набор данных позволил исследователям принять во внимание все важные переменные: возраст, пол, семейное положение, а также наличие собаки, что с 2001 года в Швеции должно сообщаться и фиксироваться на государственном уровне".

"Проанализировав заболеваемость сердечнососудистыми болезнями и смертность в выборке и систематизировав результаты по возрасту, полу и другим факторам, исследователи смогли оценить и то, как воздействует на здоровье наличие собаки, - продолжает автор. - Результаты достаточно очевидны: риск для владельцев собак умереть преждевременно предположительно на 20% ниже, чем в среднем по населению".

"Один из самых интересных выводов - то, что наличие собаки больше воздействует на людей, которые живут одни", - рассказала Мвенья Мубанга, одна из исследователей Университета Уппсалы. "Согласно нашим данным, для одиноких людей, имеющих собаку, риск смерти снижается на 33%, а риск сердечнососудистых заболеваний - на 11%. Кстати, воздействие максимально, если собака принадлежит к породе, которая первоначально предназначалась для охоты", - передает автор.