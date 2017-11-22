Неудачное примирение

Во Всенародный день скорби в Германии, посвященный памяти жертв войн и государственного насилия, в Бундестаге выступил российский школьник Николай Десятниченко. "Это может иметь серьезные последствия", - пишет Tagesspiegel.

"Для Николая Десятниченко из западносибирского города Нового Уренгоя прошлое воскресенье было волнительным", - пишет журналист. 17-летний школьник представил перед Бундестагом свой исследовательский проект, посвященный жизни ефрейтора вермахта Георга Йохана Рау, который попал в плен к русским в ходе Сталинградской битвы и умер там в 1943 году. "Уже были сотни подобных школьных проектов, являющихся важным вкладом в германо-российское примирение", - отмечает журналист.

В конце своего выступления Десятниченко выразил надежду, что "на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн", сообщается в статье.

Выступление подростка вызвало бурю возмущения в российских социальных сетях. "Десятниченко произнес предложение, которое может иметь серьезные, в том числе уголовные, последствия для него и его учителей", - пишет автор. Мальчик рассказал о том, как посетил братскую могилу, в которой лежит Рау: "Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Нескрываемая ненависть к школьнику распространилась по Сети: якобы он приносит покаяние "невинным солдатам вермахта" и совершает предательство по отношению к предкам", - пишет издание.

Елена Кукушкина, депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, обратилась в Генеральную прокуратуру: по ее мнению, необходимо начать расследование по статье "реабилитация фашизма". Совет Федерации призвал соответствующие ведомства "основательно проверить" учебную программу школы, в которой учится подросток. Как правило, после такого распоряжения ситуация становится опасной для тех, кого она затронула, считает автор.

Издание также сообщает, что "даже администрация президента высказала свое мнение относительно "инцидента": пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее "экзальтированной травлей" школьника.

"Однако фактически этот случай служит примером того, как сегодня функционирует политика России в отношении истории: обстоятельства представляются либо в черном, либо в белом цвете, все полутона вызывают подозрения", - делает вывод журналист.