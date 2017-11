22 ноября 2017 г. Ави Селк | The Washington Post Этот человек готовится к полету на ракете собственного изготовления, чтобы доказать, что Земля плоская "Пытаясь доказать, что астронавты-заговорщики придумали форму Земли, житель Калифорнии намеревается в субботу запустить самого себя на ракете, сделанной им из металлолома, на высоту 1800 футов", - сообщает The Washington Post. Предполагая, что полет со скоростью 500 миль в час длиной в одну милю над пустыней Мохаве не убьет его, Майк Хьюз рассказал The Associated Press, что его путешествие в "атмоплоскость" ознаменует первую фазу его амбициозной космической программы "Плоская Земля", иронизирует автор статьи Ави Селк. "Конечной целью Хьюза является последующий запуск, который поднимет его на несколько миль над Землей, откуда 61-летний водитель лимузинов надеется сфотографировать доказательство того, что мы живем на диске", - говорится в статье. "Теории, обсуждаемые в ходе интервью с ним, включали в себя утверждения о том, что NASA контролируется франкмасонами "круглой Земли", а Элон Маск делает фальшивые ракеты из дирижаблей", - отмечает издание. "Учитывая все это, Хьюз не является совершенно неопытным инженером. Он установил мировой рекорд Гиннесса в 2002 году за прыжок на лимузине, согласно сайту Ars Technica, и годами делал ракеты, хотя и с переменным результатом", - говорится в статье. Он сконструировал свою первую пилотируемую ракету в 2014 году, как сообщает The Associated Press, и смог пролететь четверть мили над городом Винкельман, штат Аризона. Как можно увидеть на ролике в YouTube, полет закончился тем, что стонущего Хьюза извлекли из-под обломков ракеты. Из-за полученных им травм он был вынужден две недели пользоваться вспомогательными приспособлениями для ходьбы, рассказал он. Его полет изначально планировался на начало 2016 года в рамках его кампании на Kickstarter "Из гаража в открытый космос!". "Мы хотим сделать это и просто утереть носы всем этим миллиардерам, пытающимся это сделать", - заявил Хьюз. "На Kickstarter удалось собрать 310 долларов из запланированных 150 тысяч", - сообщает издание. Источник: The Washington Post