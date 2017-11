22 ноября 2017 г. Дэниел Дрезнер | The Washington Post Что я узнал о российско-американских отношениях на прошлой неделе "На прошлой неделе я участвовал и помогал в организации конференции по американо-российским отношениям в Юридической и дипломатической школе Флетчера (Fletcher School of Law and Diplomacy), на которой выступили специалисты из США и из российского университета МГИМО", - пишет Дэниел Дрезнер, преподаватель Fletcher School и обозреватель The Washington Post. "Мой начальник, декан Джеймс Ставридис, довольно четко сформулировал настоящее положение дел: ситуация не так плоха, как во времена холодной войны, но наихудшая с момента распада Советского Союза. И действительно, - пишет Дренер, - например, ректор МГИМО не смог присутствовать на конференции, как он планировал, поскольку посольство США в Москве перестало выдавать въездные визы". По итогам конференции автор сделал ряд выводов. 1. Вести переговоры хорошо, но делать это должны не только ученые. Дрезнер отмечает, что сфер взаимодействия между США и Россией слишком много, чтобы ограничиваться неофициальными переговорами, особо выделяя взаимодействие в военной сфере. "Хотя существует горячая линия для военных в Сирии, в целом контакты были заморожены в 2014 году после того, как разразилась война на Украине", - напоминает он. 2. Ни одно государство не монолитно, но США сейчас расколоты больше других. Степень солидарности российских участников с администрацией президента Владимира Путина варьировала. Однако их разногласия совершенно затмил разрыв между участниками из США в связи с политикой администрации Трампа, говорится в статье. 3. Никто, находящийся у власти в Москве или Вашингтоне, не является стратегическим гением. Автор пишет, что вмешательство России в американские выборы на деле лишило Путина возможности влиять на Трампа. Но если Путин перехитрил самого себя, то политика Трампа сбивает с толку внешнеполитических экспертов. "Впрочем, общий консенсус заключался в том, что больше всего от эпохи Трампа выиграют не США и не Россия, а Китай. Беседы о евразийской интеграции были в большей степени сосредоточены на проекте "Один пояс, один путь", а не на российском Евразийском экономическом союзе", - отмечает Дрезнер. Источник: The Washington Post