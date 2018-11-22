Громкие стоны не всегда означают хороший секс

"Чем громче она в постели, тем острее наслаждение? Британские ученые развеяли этот миф: в ходе исследования они установили, что многие женщины издают громкие сладострастные звуки совсем не потому, что в восторге от сексуальных умений партнера. 66% респонденток признались, что старательно стонут для того, чтобы мужчина побыстрее эякулировал", - сообщает Bild.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Центрального Ланкашира и Университета Лидса, приняли участие 71 женщина в возрасте от 18 до 48 лет. Респондентов спрашивали, какие звуки и почему они издают во время секса. "87% женщин, как показал опрос, издают какие-либо звуки, чтобы сделать приятное партнеру", - сообщает издание.

Мужчина не должен убеждать женщину заняться сексом, считает сексолог Кристине Янсон. Он должен дождаться, чтобы она сама ответила на его прикосновения - тогда и возрастет вероятность того, что те приятные мужскому слуху звуки, которые она издает во время интимной близости, совершенно искренни.

"В порнофильмах актрисы издают разнообразные звуки во время экстаза - когда женщина в постели ведет себя тихо, многие мужчины думают, что она не получает удовольствия", - отмечает автор статьи Яна Кольбе.

Сексолог Янсен поясняет, что многие женщины ведут себя тихо потому, что так воспитаны - они не привыкли выражать свою сексуальность.

"Стоны во время секса являются признаком того, что человек понимает, что доставляет ему удовольствие, и открыто выражает это", - говорится в статье.

Эксперт советует напрямую говорить о том, что нам действительно нравится: "Разговаривать можно и во время секса! Скажите ему, что хотите от него получить в этот момент!"