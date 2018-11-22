Российская система ПВО - помеха для попыток США уладить отношения с Турцией

"Сотрудники администрации Трампа, старающиеся уладить отношения с Турцией, обнаруживают, что один из главных "камней преткновения" катится к кризису. Речь идет о шагах Турции к закупкам новейшей российской системы ПВО", - пишет журналист Bloomberg Ник Уэдхемс.

"Решение президента Эрдогана о закупках С-400 "Триумф", о котором было объявлено в 2017 году, вначале трактовалось как попытка приобрести рычаги влияния на США и НАТО. Но позднее администрация Трампа пришла к выводу, что Эрдоган настроен серьезно, и теперь США пытаются предотвратить более разрушительный разрыв отношений, как говорят независимые эксперты и источники, знакомые с соображениями высших официальных лиц США", - говорится в статье.

"У сторонников этих взаимоотношений оставался довод, что Турция, по крайней мере, надежный партнер по НАТО в противостоянии России, но проблема С-400 подрубает эту последнюю опору, - заметил Макс Хофманн (Center for American Progress). - Была надежда, что [со стороны Турции] это очень агрессивная тактика переговоров, но теперь [перспектива закупок С-400] становится все реалистичнее".

Издание комментирует: "Осуществление закупок и размещение С-400 возымеют далеко идущие и вредоносные последствия для взаимоотношений, которые когда-то считались ключом к достижению стратегических целей США на Ближнем Востоке. Эти связи уже ослабли, когда Эрдоган начал сближаться с Россией и проявлять нарастающие авторитарные тенденции".

Издание перечисляет последствия: закупки С-400 сделают Турцию объектом нового пакета санкций США, а в самих США могут сорвать планы, связанные с истребителями F-35. "Турция планирует закупить десятки F-35 и является ключевым производителем нескольких компонентов для этого истребителя. Но размещение С-400 и F-35 в одной стране может позволить России раздобыть ценные разведданные о самолете. Интеграция С-400 в систему ПВО Турции также может ознакомить Россию с тактикой НАТО, считают эксперты", - пишет автор.

Если же отстранить Турцию от производства компонентов для F-35, график производства самолетов в США может отстать на два года, по оценкам Пентагона.

Автор пересказывает слова неназванного сотрудника администрации США: Вашингтон "рассматривает ряд возможных ответных мер, которые уберегут отношения с Турцией, одновременно сохранив ее роль в производстве компонентов F-35 и договоренность о поставках истребителей".

Один из вариантов - продать Турции дополнительные американские системы ПВО Patriot, чтобы она обладала эффективной системой ПВО и не слишком зависела от С-400.

"Другой вариант - переиграть Россию и воспользоваться закупками С-400 Турцией для сбора ценных разведданных, чтобы F-35 научился ускользать от этой системы", - пишет автор, напоминая, что ранее США собрали разведданные о системе С-300, которую Кипр в конце 90-х купил, а затем передал Греции.

Со своей стороны, стамбульский эксперт Чан Касапоглу заметил: "Если контракт на С-400 погубит F-35, выиграет только Москва, а не Вашингтон и не Анкара".