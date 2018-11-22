Диагональ Путин-Эрдоган: "один из самых циничных альянсов XXI века"

Турция и Россия, заинтересованные во все более тесном альянсе, стремительно продвигаются к сближению, которое вносит глубокие изменения в стратегическую карту Ближнего Востока. "Турецкий поток" - это не просто газопровод, это еще и символ проводимой Анкарой и Москвой политики общих интересов, пишет западная пресса.

"Турция становится газовым хабом для Европы благодаря российскому газу" - сообщает в заголовке швейцарская Neue Zuercher Zeitung.

Русские проложили газопровод по дну Черного моря быстрее, чем планировалось. "Турецкий поток" - это не просто газопровод, это еще и символ проводимой Анкарой и Москвой политики общих интересов, считает автор публикации Андреас Эрнст.

"Новый проект - замена заблокированному Брюсселем газопроводу "Южный поток", - отмечает журналист. По "Турецкому потоку" российский газ пойдет до внешних границ ЕС, европейцы должны будут сами решать, как забирать его оттуда. "Пока неясно, как это будет происходить. По некоторой информации, "Газпром" уже ведет переговоры с европейскими партнерами о прокладке ветки между Грецией и Италией", - сообщает автор.

"Для Турции новый газопровод был желанной целью. Потребность страны в энергоресурсах растет, несмотря на экономический кризис. (...) Однако турки хотят не только потреблять газ (...). Президент Эрдоган мечтает о том, чтобы его страна стала важным газовым хабом для Европы", - говорится в статье.

"Россия преследует не только экономические, но и стратегические цели, реализуя проект по строительству "Турецкого потока": новый газопровод ослабит позиции Киева как транзитера российского газа", - констатирует издание.

"Турецкий поток" становится символом новой политики общих интересов, проводимой Анкарой и Москвой, говорится в статье. На турецком побережье Средиземного моря русские строят АЭС "Аккую", а турецкая армия хочет получить российские ЗРК С-400. Кроме того, страны сделали ставки на прагматичное сотрудничество в Сирии.

О "диагонали Путин-Эрдоган" пишет французская L'Express.

Турция и Россия, заинтересованные во все более тесном альянсе, большими шагами продвигаются к сближению, которое вносит глубокие изменения в стратегическую карту Ближнего Востока. Торжественно открывая последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток", Путин и Эрдоган преодолели новый этап в своем довольно странном сотрудничестве, отмечает автор статьи Кристиан Макарян.

Помимо энергетики, в ключевом секторе вооружения Путин осуществил один из своих самых значимых стратегических ударов, добившись от турок покупки российских ЗРК С-400, несмотря на принадлежность Анкары к НАТО. В контексте охлаждения отношений между Европой, США и Турцией, российский лидер разыгрывает с Эрдоганом карту "снимателя с мели", комментирует журналист.

Но ощущает ли еще Эрдоган свои обязательства в связи с членством в НАТО или с европейскими отношениями своей страны? - задается вопросом автор статьи.

Засилье авторитаризма, как основополагающий оплот иллиберальных режимов, сближает Эрдогана и Путина. Несмотря на все, что глубоко разделяет Турцию и Россию, эти два человека скрепляют один из самых циничных альянсов XXI века, резюмирует Макарян.

"Российская система ПВО - помеха для попыток США уладить отношения с Турцией" - говорится в заголовке статьи, опубликованной в Bloomberg.

"Решение президента Эрдогана о закупках С-400 "Триумф", о котором было объявлено в 2017 году, вначале трактовалось как попытка приобрести рычаги влияния на США и НАТО. Но позднее администрация Трампа пришла к выводу, что Эрдоган настроен серьезно, и теперь США пытаются предотвратить более разрушительный разрыв отношений", - пишет журналист Ник Уэдхемс.

Издание комментирует: "Осуществление закупок и размещение С-400 возымеют далеко идущие и вредоносные последствия для взаимоотношений, которые когда-то считались ключом к достижению стратегических целей США на Ближнем Востоке. Эти связи уже ослабли, когда Эрдоган начал сближаться с Россией и проявлять нарастающие авторитарные тенденции".

Издание перечисляет последствия: закупки С-400 сделают Турцию объектом нового пакета санкций США, а в самих США могут сорвать планы, связанные с истребителями F-35. "Турция планирует закупить десятки F-35 и является ключевым производителем нескольких компонентов для этого истребителя. Но размещение С-400 и F-35 в одной стране может позволить России раздобыть ценные разведданные о самолете. Интеграция С-400 в систему ПВО Турции также может ознакомить Россию с тактикой НАТО, считают эксперты", - пишет автор.

Если же отстранить Турцию от производства компонентов для F-35, график производства самолетов в США может отстать на два года, по оценкам Пентагона.

Автор пересказывает слова неназванного сотрудника администрации США: Вашингтон "рассматривает ряд возможных ответных мер, которые уберегут отношения с Турцией, одновременно сохранив ее роль в производстве компонентов F-35 и договоренность о поставках истребителей".

Стамбульский эксперт Чан Касапоглу заметил: "Если контракт на С-400 погубит F-35, выиграет только Москва, а не Вашингтон и не Анкара".