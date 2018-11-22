Вашингтон ведет войну против германо-российского газопровода

Газопровод "Северный поток-2", соединяющий Россию с Германией, должен быть торжественно открыт в конце 2019 года. США угрожают санкциями, пишет журналист французского издания Le Point Марк Нексон.

Это газопровод раздора. Проект стоимостью более 9 млрд евро разделяет Европу и вызывает гнев Вашингтона, отмечает журналист. Его название: "Северный поток-2", газопровод протяженностью в 1230 км, самый длинный в мире, призванный соединить Россию и Германию через Балтийское море. Его цель: обеспечить российским газом Старый Свет, а главным образом - Германию, обязавшуюся закрыть свои атомные электростанции. С тем отличием, что такая инициатива сильно не нравится многим странам. Начиная с США, которые бичуют будущую энергетическую зависимость Европы от Москвы. До такой степени, что Белый дом предполагает ввести санкции против главных действующих лиц. "Мы развернули еще не все свои средства, которые позволят остановить этот проект", - предупредил Гордон Сондланд, американский посол в Евросоюзе.

"Северный поток-2" действительно является политическим оружием. Прежде всего, потому, что отныне Германия будет получать две трети своего газа от российского гиганта "Газпром". Далее потому, что Украина окажется лишена 2,8 млрд долларов годичной суммы арендной платы, связанной с транзитом газа, сегодня осуществляемого на ее территории. Такая нехватка равноценна 3% ее ВВП. Это должно вызвать восхищение Кремля, который осознает, что дефицит в сейфе Киева делает уязвимой команду, стоящую у власти, анализирует Нексон.

Польша выступает против этого проекта, усматривая в нем даже угрозу для безопасности Украины, говорится в статье. "Как только Россия перестанет нуждаться в своем соседе для прохождения своего газа, что сможет помешать Владимиру Путину устроить поход на Киев?" - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Гамбурге.

Такие аргументы охотно подхвачены Дональдом Трампом. Но с коммерческой подоплекой. На самом деле американский президент, прежде всего, стремится найти новые рынки сбыта для природного газа, добытого его компаниями и до сих пор размещенного на южноамериканском и азиатском рынках, поясняет автор статьи.

В Германии поднимает голову оппозиция. В открытом письме, адресованном Ангеле Меркель, 90 парламентариев требуют от нее отказаться от "Северного потока-2". "Вы создаете ров между членами Евросоюза в то время, когда нам более чем когда-либо нужно единство", - пишут они. Кроме Польши, лагерь тех, кто говорит "нет", объединяет страны Балтии, Великобританию и Данию, которая отказывается от прохождения труб через свои территориальные воды, сообщает журналист.